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Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 24 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan ikinci AB-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi’nin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. AB’nin resmî açıklamasında, zirvenin yeni takviminin ilerleyen süreçte ilan edileceği bildirildi.

AB: STRATEJİK ORTAKLIK ÖNEMİNİ KORUYOR

Açıklamada, AB ile KİK arasındaki stratejik ortaklığın her iki bölge açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. İkili ilişkilerin derinleştirilmesine ve Ekim 2024'te düzenlenen ilk zirveden bu yana yakalanan diplomasi ivmesinin korunmasına yönelik kararlılık teyit edildi.

ERTELEME GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

AB tarafından ertelemenin gerekçesine ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Kararın, Suudi Arabistan’daki bölgesel güvenlik risklerinin ve gerginliğin artmasının ardından geldiği kaydedildi. Yemen’deki İran destekli Husilerin son dönemde Riyad başta olmak üzere Suudi Arabistan genelindeki stratejik noktalara yönelik balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını yoğunlaştırdığı biliniyor.

HAVALİMANLARINA YÖNELİK SALDIRILARDA 20 KİŞİ ÖLDÜ

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkedeki 5 farklı havalimanına bir hafta içinde düzenlenen 10 ayrı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Yemen’de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve çevresini kontrol eden Husilere karşı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine askerî destek sağlamayı sürdürüyor.