Ülkenin ilk bienali olma özelliğini taşıyan bu etkinlik, bu yıl “süreklilik ve değişim” teması etrafında şekilleniyor.
Riyad’da sanat devrimi: Diriyah Bienali üçüncü kez kapılarını açtı…
Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı öncülüğünde Diriyah Bienali Vakfı tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen “Diriyah Çağdaş Sanat Bienali”, sanatseverlerle buluştu.
Arap Yarımadası’ndaki göçebe toplulukların köken ve yolculuk kültüründen ilham alan tema; sürekli değişimi, hareketliliği ve kültürel akışı merkeze yerleştiriyor.
Bienalde tema doğrultusunda tasarlanmış enstalasyonlar, ses temelli yapıtlar, performanslar, video sanatı ve mimari deneyimler gibi çok çeşitli eserler sergileniyor.
Bienal, 37’den fazla ülkeden 65’i aşkın sanatçıyı bir araya getiriyor.
Riyad’ın JAX Bölgesi’nde düzenlenen bienalin açılış resepsiyonuna katılan Suudi Arabistan Kültür Bakan Yardımcısı ve Diriyah Bienal Vakfı Başkan Yardımcısı Rakan Altouq, bu yılki edisyonda çağdaş sanatın farklı akımlarını temsil eden, 37’den fazla ülkeden 65’i aşkın sanatçının buluştuğunu ifade etti.
Altouq, Suudi Arabistan’ın son yıllarda çağdaş sanat alanında niteliksel bir dönüşüm yaşadığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Ülkemiz, bienaller düzenleyerek, sanatçı rezidans programları başlatarak, müzeleri geliştirerek, sanatçılara hibeler ve mesleki fırsatlar sunarak bölgesel kültürel haritanın yeniden çizilmesine katkıda bulunmuştur. Bu çabalar, krallığın konumu, potansiyeli, kültürel ve yaratıcı hareketlilik için lider bir merkez olma kapasitesiyle uyum içindedir. Bu bienalin kimliğini oluşturmada değerli vizyonları ve titiz çalışmaları için sanat yönetmenleri Nora Razian ve Sabih Ahmed'e teşekkür ederim."
"Burada zamanlar ve mekanlar arasında yankılanan sayısız hikaye bulacaksınız"
Diriyah Bienal Vakfı CEO’su Aya Al-Bakree, bu yılki temaya dair şu bilgileri paylaştı:
"Bu edisyonun üst başlığı olan 'Fil Hal wa al-Tarhal' (Yerleşiklik ve Yolculuk Arasında), mekanın ruhunu yansıtan, Arap Yarımadası’ndaki tarihimizi şekillendiren ve etkisi dünyanın yollarını aydınlatmaya kadar uzanan hareket, geçiş ve kültürel alışveriş hafızasını canlandıran sanatsal bir vizyonu ifade eder."
Bienalin sanat yönetmenlerinden Nora Razian, başlıklarının yüzyıllardır bölgenin tarihini belirleyen hareket ve duraklama, yerleşme ve ayrılma döngülerine işaret ettiğini; ticaret, hac, göç ve sürgün akışlarının ise kültürel formların, hikayelerin, şarkıların, ritimlerin ve dillerin taşıyıcısı ve üreticisi olduğunu belirtti.
Sanat yönetmeni Sabih Ahmed ise bu edisyonun, yeni sözcükler ve imgeler üzerinden toplum ile kültürün yeniden nasıl ele alınabileceğine dair önemli sorulara alan açmasını umduklarını söyledi.
Bienalin her katmanını büyük emekle oluşturan seçkin küratör ekibinden bahseden Ahmed, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu edisyonun küratöryal temelini geliştirirken kendimize sorduğumuz soru, bu yerin dünyaya nasıl göründüğü değil, aksine dünyanın buradan nasıl göründüğüydü. Dünyanın buradan görünme biçimleri, yolculukları, rüzgarları, kuşları, modern tedarik zincirlerini, fırtınaları, salgınları ve virüsleri içeren yoğun bir hatlar ağıdır. Bienal, haritalamak, kazı yapmak, arşivlemek veya tanıklık etmek yerine, tarihin parçalarının bir koreografisini sahneler. Burada zamanlar ve mekanlar arasında yankılanan sayısız hikaye bulacaksınız."
Bienal, 2 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık kalacak.