Riyad’da sanat devrimi: Diriyah Bienali üçüncü kez kapılarını açtı…

"Bu edisyonun küratöryal temelini geliştirirken kendimize sorduğumuz soru, bu yerin dünyaya nasıl göründüğü değil, aksine dünyanın buradan nasıl göründüğüydü. Dünyanın buradan görünme biçimleri, yolculukları, rüzgarları, kuşları, modern tedarik zincirlerini, fırtınaları, salgınları ve virüsleri içeren yoğun bir hatlar ağıdır. Bienal, haritalamak, kazı yapmak, arşivlemek veya tanıklık etmek yerine, tarihin parçalarının bir koreografisini sahneler. Burada zamanlar ve mekanlar arasında yankılanan sayısız hikaye bulacaksınız."