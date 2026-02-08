Dünyanın önemli savunma sanayii etkinlikleri arasında yer alan Suudi Arabistan’daki World Defense Show’da TUSAŞ, ürün ve kabiliyetlerini uluslararası heyetlere tanıtıyor. Riyad’da düzenlenen World Defense Show’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), KAAN Savaş Uçağı modelini Suudi Arabistan bayrağıyla sergiliyor. Milli Muharip Uçak KAAN, fuarda uluslararası ziyaretçilere sunuldu.

TUSAŞ, fuarda KAAN ve ANKA III platformlarıyla oluşturduğu OKU (Otonom Kol Uçuşu) konsepti kapsamında, KAAN ve iki adet ANKA III’ten oluşan MUM-T konseptinin hareketli demosunu sergiliyor.

Videolu tanıtımda, KAAN ve iki yanındaki ANKA III’ler hangardan çıktığı ve taarruz görevini gerçekleştirdiği görüldü.