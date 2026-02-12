Fuardaki tanıtımda, sistemin piyade kullanımı için çatalayak (tripod) üzerine monte edilmiş versiyonu öne çıkarıldı.
Riyad’da gözler üzerinde: ASELSAN’ın MAKS40’ı dünya sahnesinde parladı… 40 mm’lik hafif canavar
ASELSAN Konya, özgün mühendislik yetenekleriyle geliştirdiği MAKS40 40 mm Otomatik Bomba Atar sistemini, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında ilk kez uluslararası platformda sergiledi.
MAKS40, aynı kalibredeki rakiplerine kıyasla çok daha hafif ve ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor; uzaktan komutalı silah sistemlerine ana ya da yardımcı silah olarak entegre edilebiliyor, ayrıca çatalayak üzerinde bağımsız şekilde de görev yapabiliyor.
Akıllı mühimmat atış kabiliyeti sayesinde özellikle mini/mikro dronlara karşı yüksek etkinlik gösteren sistem, farklı görev gereksinimlerine kolayca uyarlanabilen esnek yapısıyla fark yaratıyor.
Kara, deniz ve hava platformlarına entegre edilebilen çok yönlü bir kuvvet çarpanı olarak tasarlanan MAKS40, yüksek hassasiyetli atış özelliğiyle hem tekli hem de seri atış modlarında üstün performans sunuyor.
Operasyonel ihtiyaca göre sağdan veya soldan mühimmat besleme seçeneği sunması, kullanıcıya önemli taktiksel üstünlük sağlıyor.
ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASELSAN Konya olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri MAKS40’ı ilk kez uluslararası bir etkinlikte sergilemenin gururunu yaşadıklarını belirtti.
Bu sistemin, modern savaş alanının değişen dinamiklerine, özellikle dron tehditlerine karşı ATOM akıllı mühimmat yeteneğiyle çok güçlü bir cevap oluşturduğunu vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti:
"Muadillerine göre sağladığı 22 kilogramlık hafiflik avantajı, hem personelimize hareket kabiliyeti kazandırıyor hem de farklı platformlara entegrasyonu kolaylaştırıyor. WDS 2026'da gördüğümüz yoğun ilgi, Konya'daki yüksek teknoloji tasarım ve üretim kapasitemizin küresel pazarda ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hedefimiz, faaliyet alanımızda Türkiye'nin ihtiyaçlarını uçtan uca karşılarken ihracat potansiyelimizi en üst seviyeye çıkarmak."