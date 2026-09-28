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Kaynak: ANKA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Bakan Prens bin Ferhan, Washington temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve uluslararası meselelerin kapsamlı bir şekilde masaya yatırılması bekleniyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ NEW YORK'TAN WASHINGTON'A TAŞINDI

Prens Faysal bin Ferhan, Washington ziyaretinden hemen önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunun üst düzey maratonu kapsamında New York'ta bulunuyordu. Suudi Bakan, BM Genel Kurul çalışmaları süresince çok sayıda mevkidaşıyla kritik ikili temaslar gerçekleştirdikten sonra diploması trafiğinin ikinci durağı olan Washington'a geçti.