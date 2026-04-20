Rivian Fabrikasında kasırga darbesi: Üretim durduruldu

Rivian'dan gelen bilgilere göre kasırga, fabrikanın ağırlıklı olarak R2 lojistik operasyonları ve parça sevkiyatı için kullanılan yeni ek bölümünde hasara yol açtı. Şirketin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olan R2 SUV lansmanı büyük önem taşıyor; Rivian, mevcut R1 serisinin üretim maliyetlerini aşağı çekebilmek adına son beş yılını yoğun bir kaynak, sermaye ve zaman yatırımıyla geçirdi. Tüm bu çabalara rağmen üretici, mali tablolarında her çeyrek dönemde zarar açıklamaya devam ediyor.