Rivian Fabrikasında kasırga darbesi: Üretim durduruldu
ABD'li elektrikli araç devi Rivian'ın Illinois'deki üretim tesisi hafta sonu meydana gelen kasırgada hasar alırken, fabrikadaki tüm operasyonlar geçici olarak askıya alındı.
Bloomberg'den
Hande Berktan'ın haberine göre, şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ve ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü teyit edildi. Rivian’ın R2 SUV modelini üretmek için tahsis ettiği ve "Bina 2" olarak adlandırdığı bölümün, EF-1 şiddetindeki kasırganın doğrudan hedefi olduğu bildirildi.
Rivian CEO'su RJ Scaringe, personele gönderdiği e-postada, "Kasırga alarmları çaldığında güvenli bir yere sığınan ve acil durum yönetim protokollerimizi izleyen sahadaki ekip üyelerimize teşekkür ederim. Herkesin sadece güvenlik protokollerini izlemekle kalmayıp, birbirlerini desteklemek ve temizlik ve onarım çalışmalarını bu kadar özen ve kararlılıkla yürütmek için nasıl bir araya geldiğiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.
Rivian'dan gelen bilgilere göre kasırga, fabrikanın ağırlıklı olarak R2 lojistik operasyonları ve parça sevkiyatı için kullanılan yeni ek bölümünde hasara yol açtı. Şirketin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olan R2 SUV lansmanı büyük önem taşıyor; Rivian, mevcut R1 serisinin üretim maliyetlerini aşağı çekebilmek adına son beş yılını yoğun bir kaynak, sermaye ve zaman yatırımıyla geçirdi. Tüm bu çabalara rağmen üretici, mali tablolarında her çeyrek dönemde zarar açıklamaya devam ediyor.
Rivian CEO'su Scaringe'ye göre bunun büyük bir nedeni, şirketin şu anda altyapıya yatırım yapması ve bu yatırımın R2 SUV'un seri üretime geçmesiyle karşılığını vermeye başlamasıdır.