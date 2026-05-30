Arjantin ekibi River Plate, 38 yaşındaki futbolcu Nicolas Otamendi'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Arjantinli stoper ile 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine ülkesinin Velez Sarsfield takımında başlayan Otamendi, 2010'da Porto'ya transfer olarak Avrupa'nın yolunu tuttu. Sırasıyla Valencia, Manchester City ve Benfica'da top koşturan deneyimli oyuncu, 2014'te kiralık olarak Atletico Mineiro'da da görev yaptı.

Yaklaşık 16 yıl süren Avrupa kariyerine 21 kupa sığdıran Nicolas Otamendi, uzun seneler formasını giydiği Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.