İstanbul’un gözde turizm ve doğa merkezlerinden biri olan Beykoz Riva Mahallesi’nde, kamuoyunda uzun süredir "Metruk Otel" olarak adlandırılan ve bölge halkı için ciddi bir rahatsızlık kaynağı haline gelen yapı için beklenen adım atıldı.

Yıllardır tamamen sahipsiz ve atıl vaziyette duran söz konusu yapı; hem yarattığı çevre kirliliği hem de neden olduğu asayiş sorunları sebebiyle sık sık bölge sakinlerinin şikayetleri ile dile getirildi.

Beykoz Belediyesi ekipleri, mahalle sakinlerinin güvenliğini ve huzurunu tehdit eden bu tehlikeli yapının yıkımı için düğmeye bastı.

Geniş güvenlik önlemleri altında başlatılan yıkım çalışmalarıyla birlikte, Riva’nın en değerli ve manzaralı noktalarından birinde yer alan çirkin görüntü tamamen ortadan kaldırılıyor. Yıkımın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki güvenlik riskleri sıfırlanırken, alanın doğal dokusuna uygun bir şekilde temizlenmesi sağlanacak.

Yıkım süreci yalnızca mevcut kirliliği ve tehlikeyi ortadan kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin çehresini değiştirecek dev bir projenin de ilk adımını oluşturacak. Beykoz Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların ardından boşalacak olan geniş arazi, gençlerin kullanımına sunulacak modern bir sosyal yaşam alanına dönüştürülecek.

Gelecekte bu alana kurulması planlanan gençlik kampı ve spor tesisleri, Riva’yı sadece bir tatil beldesi değil, aynı zamanda gençlik ve sporun da merkezi haline getirecek. Proje kapsamında gençlerin doğayla iç içe vakit geçirebileceği, çeşitli sportif faaliyetlerde bulunabileceği ve sosyal alanlardan yararlanabileceği kapsamlı bir kompleks inşa edilmesi hedefleniyor.

BAŞKAN ÖZLEM VURAL GÜRZEL: "GELECEĞİMİZİN İLK ADIMINI ATIYORUZ"

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen ve projenin detaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, bölgenin geçmişte yaşadığı sıkıntılara ve gelecekteki hedeflerine dikkat çekti.

Başkan Özlem Vural Gürzel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim de burayla ilgili bir hayalimiz var. Öncelikle yıkılması ve bu pisliğin ortadan kalkmasıydı. Sonrasında Riva’nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Bu kadar atıl ve kötü durumda kalmasından hiç hoşnut değildik. Gençlerimize söz vermiştik. Burayı çok güzel bir gençlik merkezi haline getireceğiz. Hayalimizin ilk adımını gerçekleştiriyoruz."

Metruk yapının ortadan kaldırılmasının ardından başlayacak olan dönüşüm süreci, Beykoz Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığıyla yürütülecek. Yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin hızla tamamlanmasının ardından alan yeniden düzenlenecek ve zemin düzleme çalışmalarına geçilecek.

Projeyle birlikte Riva sahil şeridi, nitelikli sosyal donatı alanlarına kavuşacak. Spor sahaları, konaklama alanları, doğa yürüyüş parkurları ve sosyal alanların yer alması planlanan tesis, sadece Beykozlu gençlere değil, İstanbul genelinden gelecek binlerce gence hizmet verecek kapasitede tasarlanıyor. Yapılan bu köklü değişimle birlikte Riva, geçmişteki olumsuz anılarından tamamen arınarak geleceğe güvenle bakacak.