Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı önünden başlayan kortejde, süslenmiş araçlar üzerinde ilerleyen ve birbirinden farklı kostümler giyen katılımcılar, izleyicileri selamladı.
Rio değil Adana: Renk cümbüşüne döndü
Adana’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, “Nisan’da Adana” temasıyla yine büyük bir coşkuya sahne oldu. Karnavalın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan geleneksel kostümlü kortej yürüyüşü, binlerce kişinin katılımıyla renkli görüntüler oluşturdu.Derleyen: Cansu İşcan
Yürüyüş boyunca müzik ve dans eşliğinde eğlenen vatandaşlar da korteje eşlik ederek adeta görsel bir şölene imza attı.
Adana Valisi Mustafa Yavuz, karnavalın büyük bir heyecan ve yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek, organizasyonun kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını vurguladı.
Adana’nın tarihi, kültürel zenginlikleri ve mutfağıyla Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Yavuz, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirdi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ise karnavalın 14 yıldır kentin değerlerini hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıttığını söyledi. Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da katılımcılara teşekkür ederek organizasyonun başarısına dikkat çekti.
Karnaval kapsamında düzenlenen bir diğer etkinlik olan “su korteji” de Seyhan Nehri üzerinde gerçekleştirildi. Çiçekler ve renkli süslemelerle donatılmış kano, gondol ve tekneler nehirde görsel bir şölen sundu.
Türkiye’nin ilk ve tek şehir karnavalı olma özelliğini taşıyan etkinlik, yaklaşık 200 farklı programla dolu dolu geçti. Bir milyonu aşkın kişinin katıldığı karnaval boyunca şehir adeta 24 saat yaşayan bir eğlence merkezine dönüştü.
Kafe ve restoranlar dolup taşarken, eğlence sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.
Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda kurulan sahnelerde ünlü sanatçılar konserler verdi.
Bunun yanı sıra kültür, sanat ve spor alanlarında çok sayıda etkinlik düzenlendi. Çocuklar için hazırlanan özel alanlarda ise atölyeler, oyunlar ve sahne gösterileriyle minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıldı.