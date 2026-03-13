Geçtiğimiz günlerde evine düzenlenen silahlı saldırıyla sarsılan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’ya bir kötü haber daha.
Rihanna’ya bir kötü haber daha: Parfümleri acil geri çağrıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nin kendine ait olan iki parfümü İngiltere’de raflardan çekildi. Yetkililer, toksik kimyasal içerdiği endişesiyle çekilen parfümün kadınların üreme sistemine ve doğmamış bebeklere zarar verebilecek maddeler olabileceği uyarısında bulundu.
İngiltere’de faaliyet gösteren perakende zinciri Savers, Rihanna’nın kendi markasına ait olan iki parfümü, toksik kimyasal içerebileceği endişesi nedeniyle İngiltere’de raflardan çektiğini duyurdu.
Savers, geri çağırma kararının Rihanna’nın 15 ml’lik parfüm serisindeki iki ürün için geçerli olduğunu açıkladı. Söz konusu ürünlerde, "Lyral" ve "Lilial" olarak da bilinen kimyasalların bulunabileceği belirtildi.
Bu maddeler, üreme sistemine zarar verme ve doğmamış bebekleri olumsuz etkileme riski nedeniyle Aralık 2022’den bu yana İngiltere ve Avrupa Birliği’nde kozmetik ürünlerde yasaklı bulunuyor.
Şirket, geri çağırma kapsamında yalnızca belirli barkodlara sahip ürünlerin etkilendiğini vurguladı. Tüketicilere, söz konusu parfümleri kullanmamaları ve en yakın Savers mağazasına iade ederek ücretlerini geri almaları çağrısı yapıldı.
Hangi ürünün geri çağırma kapsamında olduğundan emin olmayan müşterilerin Savers mağaza çalışanlarından bilgi alabileceği bildirilirken perakende zinciri, müşterilerinden yaşanan aksaklık nedeniyle özür diledi.
Rihanna ile iş birliği içinde üreten Legacy Fragrances makası ile sanatçının temsilcilerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE EVİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
ABD’de Florida eyaletinin Orlando kentinden 35 yaşındaki bir kadın, dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna’nın Los Angeles’taki evine düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor.
Savcılığın açıklamasına göre Ivanna Lisette Ortiz, pazar günü yerel saatle 13.15’te (TSİ 21.15) şarkıcının Los Angeles’taki malikanesine yarı otomatik bir tüfekle ateş açmakla suçlanıyor. Olayda yaralanan olmadı. Ortiz’in kefalet bedeli 1 milyon 875 bin dolar olarak belirlenirken, suçlu bulunması halinde müebbet hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.
Yetkililer, saldırının gerçekleştiği sırada Rihanna ile rapçi partneri A$AP Rocky’nin evde olduğunu, ancak olayın nedeni hakkında soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.