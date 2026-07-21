Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medyadaki en küçük adımıyla bile gündem oluyor. Ünlü yıldız, bu kez Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir sürprizle gündeme geldi.

Rihanna’dan sürpriz Türkiye hamlesi - Resim : 1

ANKARA HAVALİMANI’NI TAKİBE ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Milyonların sevgilisi Rihanna'nın, sosyal medya hesabından Ankara Havalimanı'nın profilini takibe aldığı ortaya çıktı.

Rihanna’dan sürpriz Türkiye hamlesi - Resim : 2

Türk takipçilerin gözünden kaçmayan bu detay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Rihanna’nın bu takibi, "Rihanna Türkiye'ye mi geliyor?" ve "Ankara'da gizli bir proje mi var?" sorularını akıllara getirdi.