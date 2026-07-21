Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medyadaki en küçük adımıyla bile gündem oluyor. Ünlü yıldız, bu kez Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir sürprizle gündeme geldi.

ANKARA HAVALİMANI’NI TAKİBE ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Milyonların sevgilisi Rihanna'nın, sosyal medya hesabından Ankara Havalimanı'nın profilini takibe aldığı ortaya çıktı.

Türk takipçilerin gözünden kaçmayan bu detay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Rihanna’nın bu takibi, "Rihanna Türkiye'ye mi geliyor?" ve "Ankara'da gizli bir proje mi var?" sorularını akıllara getirdi.