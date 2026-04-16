Galatasaray ve Trabzonspor’da forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Rigobert Song, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile bir araya geldi.

TFF’nin açıklamasına göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen ziyaretin ardından Song, Başkan Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Otyakmaz’a Kamerun Milli Takımı forması hediye etti.

TFF Yönetim Kurulu üyeleri Tahir Ediz Kıray ve Bilal Arslan’ın da yer aldığı ziyarette, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise Rigobert Song’a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.