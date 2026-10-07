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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen Avrupa Shinkyokushin Karate Şampiyonası’na katılan Türkiye Millî Takımı, organizasyonu büyük bir takım başarısıyla tamamlayarak yurda döndü. Sorumlu yönetici Ömür Kaşyol, "Bayrağımız ve Türkiye’miz için daha nice başarılara imza atacağız" dedi.

Uluslararası arenada Türk sporunun göğsünü kabartan başarılara bir yenisi daha eklendi.

Letonya’nın ev sahipliğinde 2–4 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Shinkyokushin Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Millî Takımı, organizasyonu sorunsuz ve son derece başarılı bir grafikle tamamlayarak ülkemize geri döndü.

"BÜYÜK BİR TAKIM BAŞARISINA İMZA ATTIK"

Şampiyonada Türkiye Karate Federasyonu tarafından sorumlu yönetici olarak görevlendirilen Ordu Karate İl Temsilcisi ve tecrübeli spor adamı Ömür Kaşyol, turnuva sonrası yaptığı açıklamada elde edilen takım başarısının önemine dikkat çekti.

Millî kafilenin başında yer alarak sporculara liderlik eden Kaşyol, şunları söyledi:"2–4 Ekim’de Letonya Riga’da düzenlenen Avrupa Shinkyokushin Karate Şampiyonası’nda Türkiye olarak çok önemli bir takım başarısına imza attık.

Federasyon yöneticisi olarak görev aldığım bu büyük şampiyonayı, herhangi bir aksaklık yaşamadan, başarıyla ve sorunsuz şekilde tamamlayarak ülkemize dönmenin gururunu yaşıyoruz.

Tatamiye çıkan, ter döken tüm sporcularımızı ve bu başarıda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum."

DEVLET DESTEKLERİNE VE FEDERASYON YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Uluslararası arenada gelen bu zaferin bir ekip çalışması ve devlet desteğiyle mümkün olduğunu belirten Ömür Kaşyol, Türk sporuna katkı sağlayan isimlere de teşekkürlerini sundu.

Kaşyol, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:"Başta Türkiye Karate Federasyonu Başkanımız Sayın Ercüment Taşdemir olmak üzere; Sayın Hayrettin Hamurcu’ya, Sayın Osman Fatih Destici’ye, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve devletimize bizlere sağladıkları büyük desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Bayrağımız için, Türkiye için Daha nice başarılara ulaşacağımıza inancım tamdır."

Avrupa sahnesinde ay-yıldızlı bayrağı dalgalandıran karate millî takımımızın bu başarısı, spor otoriteleri ve tüm Türkiye tarafından büyük bir sevinç ve gururla karşılandı.