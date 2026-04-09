Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Devlet Bahçeli’ye yönelik ağır ifadeler kullandığı açıklamasında, MHP’nin geldiği noktayı sert sözlerle eleştirdi. Serdaroğlu, parti içinde yaşandığını öne sürdüğü değişimi “Öcalan kontenjanından ücretsiz Kandil Dağı kamplarına eğitime gönderileceklerdir” ve “Ülkü Ocakları yakında İmralı turları düzenlerse şaşmamak gerek” sözleriyle hedef alarak dikkat çekti.

Serdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BAHÇELİ KORKU İÇİNDE

Yıllarca “Türk Milliyetçiliği” gerçeğini istismar eden, MHP Genel Merkezini “Suç Örgütü Liderlerinin” mekanı yapan Dewlet Bahçeli şu aralar korku içinde! Bahçeli’nin bu dünyada çok sevdiği, kaybetmekten korktuğu birkaç mal’ı var. Otoritesi, Partisi ve Klasik Oto Koleksiyonu…

Bunlardan birini bile kaybetme düşüncesi, Bahçeli’yi çok üzer, çok gerer! Bahçeli, son üç yılda, 78 yıllık ömrünün 75 senesinde sahip olduğu fikirlerinin tam tersini yapmaya başladı.

Yine 29 yıllık MHP Genel Başkanlığı görevinin 26 yılındaki görüşlerinin, yüz seksen derece tersini savundu. MHP teşkilatlarının kafa karışıklığı içinde olduğunu elbette biliyordu!

Teşkilatlar mırıltı halinde “Ulan bu ne iş? Biz Öcalan’ı savunmak için mi Ülkücü olduk” demeye başladılar ve sokağa çıkamaz hale geldiler. Rahatsızlık bastırılmazsa, bir iç isyana dönecek bu tehlikeli durum acilen bastırılmalıydı!

Bunun için, Bahçeli’nin “Organize Suç Örgütleri” üzerindeki tercihinin tersini yapmakta olan Gn. Bşk. Yard. İzzet Ulvi Yönter gönderildi! Sonra, İstanbul İl’i ve 39 İlçe yönetimleri görevden alındı! Sırada, görevden alınacak daha onlarca teşkilat var! Kim kafasını kaldırır, Öcalan denen Bebek Katilini “Kurucu Önder” kabul etmezse bundan böyle ülkücü camia tarafından dışlanacaktır.

Bahçeli’nin “Görevden alınan arkadaşlarımız” dediği kişiler akademik çalışma yapmak için, Öcalan kontenjanından ücretsiz Kandil Dağı kamplarına eğitime gönderileceklerdir, demesi alkışlarla karşılandı. Ülkü Ocakları, yakında İmralı Turları düzenlerse şaşmamak gerek.

Bahçeli, fokurdayan kazan gibi olmuş teşkilatlarını bastırmak için zorlayacaktır. İtiraz etmeye niyet edenler, derhal dışarı atılır. Atılır atılmasına da, teşkilatlarındaki rahatsızlığın çok fazlası Türk Milletinde var. 50 yıllık arkadaşları bile, Bahçeli’deki değişimi anlayamadıklarından dert yanıyorlar…

Ben Bahçeli’den daha çok, MHP TBMM Grubundaki Milletvekillerini anlamakta zorluk çekiyorum. Kürsüde Bahçeli; “Bakın bu beyazdır” diyor, tüm MV’i ayakta alkışlıyor, ertesi hafta Bahçeli aynı kartonu gösteriyor, “Bakın bu siyahtır” diyor, aynı MV’i yine ayakta alkışlıyor!

Bu kadar fikir şaşkını, elbette Bahçeli’yi de sapıttırıyor! İşin özü şudur; Siyasetçiler, akıllarını güce-paraya kiraya verenlerin sonu mutlaka köleliktir…

Sağlık ve başarı dileklerimle 10 Nisan 2026

Rifat Serdaroğlu DOĞRU Parti Genel Başkanı"