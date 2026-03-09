Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
Rıdvan Dilmen'den olay olacak şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Rıdvan Dilmen'den olay olacak şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından deneyimli spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk değerlendirmesi geldi. Detaylar haberimizde…

İbrahim Doğanoğlu
Rıdvan Dilmen'den olay olacak şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe iki kez geriye düştüğü maçta Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

Rıdvan Dilmen'den olay olacak şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? - Resim: 2

Sarı-lacivertlilerin gollerini Matteo Guendouzi, Nene ve Cherif kaydetti. Samsunspor'un golleri ise Mouandilmadji'den geldi.

Rıdvan Dilmen'den olay olacak şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? - Resim: 3

Maçın ardından deneyimli isim Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de mücadeleyi değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'den olay olacak şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? - Resim: 4

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları; “Komik bir uzatma gösterdiler 5 dakika. Herkes tribünde haklı olarak isyan etti derken üst üste 2 korner ve Cherif'in golü… Gerçekten hayata döndü onu söyleyeyim. Daha Mart'ın başı olmasına rağmen bence Fenerbahçe lige veda ederdi. Oyunculardan anlayabiliyoruz çünkü oyun boyunca oyuncular kafa olarak kopmuştu. Bence izleyen de umutlu değildi.”

Rıdvan Dilmen'den olay olacak şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? - Resim: 5

“Dün Uğurcan tuttu Osimhen attı. Bugün de Ederson çok kritik 2 top çıkardı, Cherif de attı. Şampiyonluklara baktığımızda da Muslera, Rüştü, Volkan'ı ya da Icardi, Alex'i görüyorsun. Şimdi en azından Fenerbahçe'nin camia olarak böyle bir şekilde galibiyetin gelmesinde de bir hayır vardır.”

Rıdvan Dilmen'den olay olacak şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? - Resim: 6

“Fenerbahçe şu maçta 89. dakikada gitmiş. Hakem zaten 5 dakikaya o zaman karar vermiş. Umutlar gitmiş. 2-2'yi bulana kadar emin ol Fenerbahçe oyuncularının da umudu yoktu. Bak emin ol! Maçtan 2-2 bitse Fink çok üzgünüm 2 puan kaybettik diyecekti.”

Rıdvan Dilmen'den olay olacak şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? - Resim: 7

“Ben dünkü derbinin 7'den 70'e herkesi etkilediğini gördüm. Taraftarı da etkilediğini gördüm. Mert'e gelen tepkilerden anlayabiliyorsun. Burada taraftara ayrı bir parantez açmak lazım."

Rıdvan Dilmen'den olay olacak şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? - Resim: 8

"Taraftar haklı, bu acayip bir durum. Geçen sene mesela Kayseri maçı. 3-3'ten sonra Skriniar'ın topu da direkten dönmüştü. Hep hikayeleri var. Dünkü maç dengeleri ayarları bozmuş.”

Rıdvan Dilmen'den olay olacak şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? - Resim: 9

Maçın son anlarında galibiyeti alan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Karagümrük ile karşılaşacak.

Rıdvan Dilmen'den olay olacak şampiyonluk sözleri: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? - Resim: 10

Sarı-lacivertli ekip, Tedesco komutasında ligdeki namağlup serisini sürdürüyor.

