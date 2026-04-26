Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Dilmen’in sözleri şu şekilde:

“Fenerbahçe ne ilk ne de son kez şampiyonluğu kaybediyor, yıllardır da olamıyor. Şampiyonluk kaybına tabii ki üzülürüm. Fakat şampiyonluk maçını İsmail Kartal’ın 6 puan geride, 10 kişi kalan Fenerbahçe’siyle kaybetmesini isterim.

Tabii ki şampiyon olmasını isteriz ama aynı ortamda gidildi, rakip 6 puan öndeydi ve aslında hepimiz bunu kabullenmiştik. Ama takımda bir şey vardı. Geçmişe baktığımızda çok örnek verebilirim ama bunu veremem.

Bakın, 5-1’lik Galatasaray maçında Fenerbahçe İstanbul Olimpiyat Stadı’nda çok sayıda net pozisyon kaçırdı. Tarihe geçen bir skor oldu. Ben 3-0’dan 4-3’lere, 4-1’lere girmeyeceğim.

Bizim amblemimiz bunu hak etmiyor.”