Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe 2-0 geri düştüğü karşılaşmada skoru 2-2’ye getirdikten sonra uzatmalarda Dorgeles Nene’nin direkten dönen topuyla adeta 3 puanı elinden kaçırdı.
Rıdvan Dilmen Tedesco'nun Kerem Aktürkoğlu kararına anlam veremedi
Fenerbahçe’nin Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Rıdvan Dilmen Domenico Tedesco’nun Kerem Aktürkoğlu kararını sert bir şekilde eleştirdi.Derleyen: Furkan Çelik
Maçın ardından Sports Digitale’e konuşan Rıdvan Dilmen skorun 2-2’ye gelmesinin ardından Nottingham Forest deplasmanında attığı 2 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu’nun oyundan alınmasına anlam veremediğini ifade etti.
'TEDESCO BİRDEN BİRE KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ÇIKARDI'
Dilmen, mücadelenin 74’üncü dakikasında milli yıldızın kenara gelmesiyle ilgili “Dışarıdan biri kötü bir müdahale etmek istese gol atar diye Kerem Aktürkoğlu'nu çıkarırdı ama Tedesco birden bire Kerem Aktürkoğlu'nu çıkardı bugün oyundan. Kasımpaşa maçında hiç oyuna almadığı gibi!” dedi.
KASIMPAŞA MAÇINDA SÜRE BULAMAMIŞTI
Gençlerbirliği ve Trabzonspor'a karşı ligde oynadığı üst üste iki maçta 3 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu ardından Kasımpaşa maçında hiç süre alamamıştı.
BU SEZON 32 MAÇTA 18 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 32 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 12 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Rıdvan Dilmen ayrıca Fenerbahçe ile ilgili “Net söylüyorum 1-0 mağlup olan bir takım şampiyonluk yarışında orta sahası bu olamaz. 3 tane merkez orta saha oyuncusuyla 1-0 geride oynanmaz.” eleştirisinde bulundu.