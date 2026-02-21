Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Konya mağlubiyetinin sebebini açıkladı
Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maç sonrası konuşan Rıdvan Dilmen, Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'in yokluğunun oyun dengesini bozduğunu söyledi.
Karşılaşma sonrası Sports Digital yayınında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, yenilginin nedenini eksik yıldızlara bağladı.
Dilmen, hücum hattındaki farkı vurgulayarak, “Osimhen’li Galatasaray ile Osimhen’siz Galatasaray arasında büyük fark var” dedi.
Victor Osimhen’in yokluğunun puan kayıplarına doğrudan etki ettiğini savunan Dilmen, “Galatasaray’ın kaybettiği puanların hemen hemen hepsinde Osimhen yok” ifadelerini kullandı.
Bu iddiasını örneklerle güçlendiren Dilmen, “Gaziantep beraberliğinde yok, Süper Kupa’da yok, Konya’da yok, Frankfurt’ta yok, Union SG maçında yok...” dedi.
Orta saha ve savunma dengesine dikkat çeken Rıdvan Dilmen, “Omurgadaki Torreira ve Sanchez de olmayınca ayarlar bozuluyor” şeklinde konuştu.
Lucas Torreira ve Davinson Sanchez eksikliğini de hatırlatan Dilmen, kadro istikrarının önemine vurgu yaptı.
Dilmen, geçmiş bir örneği işaret ederek, “Sanchez’i oynatmadığı Kasımpaşa maçında Torreira da oynamamıştı ve maç 3-3 bitmişti” dedi.
Zirve yarışında puan kaybına tahammülün azaldığı haftalara girilirken Dilmen’in sözleri, Galatasaray’da kadro derinliği tartışmasını yeniden alevlendirdi.