Rıdvan Dilmen Galatasaraylı yıldızın mesajını okudu: 'Sözleşmemi düzeltin'

'TORREIRA'NIN MESAJI; BENİM SÖZLEŞMEMİ DÜZELTİN VE UZATIN'

Torreira'nın son dönemde adının transfer söylentileriyle anılmasına da değinen Dilmen, “Torreira'ya ayrı bir şeyler söylemek lazım. 2 aydır Uruguay'a veya Arjantin'e dönecek söylentileri var. Bugünkü mesajı şu; 'Benim sözleşmemi düzeltin ve uzatın.' Ben öyle okuyorum." diye konuştu.