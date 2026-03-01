Yeniçağ Gazetesi
01 Mart 2026 Pazar
Rıdvan Dilmen Galatasaraylı yıldızın mesajını okudu: 'Sözleşmemi düzeltin'

Galatasaray'ın sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 24. haftasını lider tamamladı.

Karşılaşmayı Sports Digitale Youtube kanalında yorumlayan Rıdvan Dilmen maçın kahramanı Lucas Torreira hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

RIDVAN DİLMEN: 'GALATASARAY SAYGI DUYULACAK BİR TEMPODA OYNADI'
Alanyaspor'a karşı 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Uruguaylı orta saha oyuncusunun performansını öne çıkaran Dilmen, "Saygı duyulacak bir tempoda oynadı Galatasaray. Özellikle Torreira. 120 dakikaları oynuyorsunuz, kolay değil." ifadelerini kullandı.

'TORREIRA'NIN MESAJI; BENİM SÖZLEŞMEMİ DÜZELTİN VE UZATIN'
Torreira'nın son dönemde adının transfer söylentileriyle anılmasına da değinen Dilmen, “Torreira'ya ayrı bir şeyler söylemek lazım. 2 aydır Uruguay'a veya Arjantin'e dönecek söylentileri var. Bugünkü mesajı şu; 'Benim sözleşmemi düzeltin ve uzatın.' Ben öyle okuyorum." diye konuştu.

'MUSLERA ETKİSİNİ 4 SENEDE YARATTI'
Tecrübeli oyuncuyla ilgili görüşlerini paylaşmaya devam eden Rıdvan Dilmen ayrıca "Birkaç maç sallandı ama oyuna bakışı karakteri iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Muslera etkisini 4 senede yarattı. Farklı bir karakterden, oyuncudan bahsediyoruz. Bir de gol attı. İki kişi oynarken o golü atmak kolay değil.” dedi.

BU SEZON 35 MAÇTA 7 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon 35 maçta forma giyen ve 3 gol, 4 asistlik performans sergileyen Lucas Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2028'de sona eriyor.

