Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Galatasaray, salı gecesi Barcelona'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde TV8 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, iki takımın son durumunu ve maçta öne çıkabilecek noktaları değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Barcelona'yı ağırlayacağı kritik mücadele öncesinde Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Deneyimli yorumcu, sarı-kırmızılıların avantajlarına değinirken karşılaşmaya ilişkin tahminini de paylaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Deneyimli yorumcu, Galatasaray'ın Barcelona karşısında önemli fırsatlar yakalayabileceğini belirtirken milli ara sonrası sarı-kırmızılı takımın durumuna da dikkat çekti.
GALATASARAY'IN MİLLİ ARA AVANTAJINA DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray'ın milli aradan daha dinç çıktığını belirten Dilmen, özellikle yabancı futbolcuların fiziksel durumuna değindi.
Türk futbolcular dışında Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'nın yoğun bir maç temposundan geçtiğini belirten Dilmen, buna rağmen sarı-kırmızılı takımın genel olarak karşılaşmaya daha hazır bir görüntü verdiğini ifade etti.
Dilmen ayrıca Fenerbahçe cephesine de değinerek teknik direktör İsmail Kartal'ın derbi öncesinde bazı futbolcuları rotasyonda değerlendirebileceğini dile getirdi.
BARCELONA'NIN FORMUNA DİKKAT ÇEKTİ
Barcelona'nın son dönemde oldukça formda olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, İspanyol ekibinin önemli eksiklerine rağmen yüksek seviyede performans gösterdiğini söyledi.
Dilmen, Barcelona'nın durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Barcelona müthiş durumda. Raphinha olmamasına rağmen form durumları çok yüksek. Getafe maçında Pedri, Cubarsi ve Cancelo'yu dinlendirmiş. Bunun üzerine Rams Park'ın zemini de düzeldi."
"GALATASARAY 2-3 NET POZİSYON BULACAK"
Galatasaray'ın güçlü rakibi karşısında fırsatlar yakalayacağını düşündüğünü belirten Dilmen, sarı-kırmızılıların hücumda etkili olabileceğini söyledi.
"Ama ben Galatasaray'ın muhakkak 2-3 tane net pozisyon bulacağını düşünüyorum. Topu kimse rakibe vermez. Adamlar alıyorlar. Top rakipteyken yorulursun ama top sendeyken yorulmazsın."
BARIŞ ALPER YILMAZ VURGUSU
Hücum hattındaki tercihlere de değinen Rıdvan Dilmen, Barış Alper Yılmaz'ın özelliklerinin bu tür büyük karşılaşmalarda önemli bir fark yaratabileceğini ifade etti.
Barış Alper'in topsuz alandaki süratiyle Barcelona savunmasını zorlayabilecek bir profile sahip olduğunu belirten Dilmen, milli futbolcunun sahada olmasından yana olduğunu söyledi.
Deneyimli yorumcu ayrıca Gabriel Sara'nın uzun paslarının Galatasaray'ın geçiş hücumlarında etkili olabileceğine dikkat çekti.
RIDVAN DİLMEN'DEN MAÇ SONUCU TAHMİNİ
Karşılaşmaya ilişkin tahminini açıklayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray veya Barcelona'yı net favori olarak göstermedi.
Deneyimli yorumcu, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını "üç ihtimalli maç" olarak değerlendirdi. Dilmen, sarı-kırmızılıların taraftar desteğiyle güçlü bir reaksiyon gösterebileceğini ancak Barcelona'nın mevcut formuyla ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.