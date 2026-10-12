Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti

Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Barcelona'yı ağırlayacağı kritik mücadele öncesinde Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Deneyimli yorumcu, sarı-kırmızılıların avantajlarına değinirken karşılaşmaya ilişkin tahminini de paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Galatasaray, salı gecesi Barcelona'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde TV8 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, iki takımın son durumunu ve maçta öne çıkabilecek noktaları değerlendirdi.

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Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 2

Deneyimli yorumcu, Galatasaray'ın Barcelona karşısında önemli fırsatlar yakalayabileceğini belirtirken milli ara sonrası sarı-kırmızılı takımın durumuna da dikkat çekti.

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Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 3

GALATASARAY'IN MİLLİ ARA AVANTAJINA DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın milli aradan daha dinç çıktığını belirten Dilmen, özellikle yabancı futbolcuların fiziksel durumuna değindi.

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Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 4

Türk futbolcular dışında Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'nın yoğun bir maç temposundan geçtiğini belirten Dilmen, buna rağmen sarı-kırmızılı takımın genel olarak karşılaşmaya daha hazır bir görüntü verdiğini ifade etti.

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Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 5

Dilmen ayrıca Fenerbahçe cephesine de değinerek teknik direktör İsmail Kartal'ın derbi öncesinde bazı futbolcuları rotasyonda değerlendirebileceğini dile getirdi.

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Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 6

BARCELONA'NIN FORMUNA DİKKAT ÇEKTİ

Barcelona'nın son dönemde oldukça formda olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, İspanyol ekibinin önemli eksiklerine rağmen yüksek seviyede performans gösterdiğini söyledi.

Dilmen, Barcelona'nın durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 7

"Barcelona müthiş durumda. Raphinha olmamasına rağmen form durumları çok yüksek. Getafe maçında Pedri, Cubarsi ve Cancelo'yu dinlendirmiş. Bunun üzerine Rams Park'ın zemini de düzeldi."

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Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 8

"GALATASARAY 2-3 NET POZİSYON BULACAK"

Galatasaray'ın güçlü rakibi karşısında fırsatlar yakalayacağını düşündüğünü belirten Dilmen, sarı-kırmızılıların hücumda etkili olabileceğini söyledi.

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Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 9

"Ama ben Galatasaray'ın muhakkak 2-3 tane net pozisyon bulacağını düşünüyorum. Topu kimse rakibe vermez. Adamlar alıyorlar. Top rakipteyken yorulursun ama top sendeyken yorulmazsın."

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Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 10

BARIŞ ALPER YILMAZ VURGUSU

Hücum hattındaki tercihlere de değinen Rıdvan Dilmen, Barış Alper Yılmaz'ın özelliklerinin bu tür büyük karşılaşmalarda önemli bir fark yaratabileceğini ifade etti.

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Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 11

Barış Alper'in topsuz alandaki süratiyle Barcelona savunmasını zorlayabilecek bir profile sahip olduğunu belirten Dilmen, milli futbolcunun sahada olmasından yana olduğunu söyledi.

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Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 12

Deneyimli yorumcu ayrıca Gabriel Sara'nın uzun paslarının Galatasaray'ın geçiş hücumlarında etkili olabileceğine dikkat çekti.

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Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 13

RIDVAN DİLMEN'DEN MAÇ SONUCU TAHMİNİ

Karşılaşmaya ilişkin tahminini açıklayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray veya Barcelona'yı net favori olarak göstermedi.

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Rıdvan Dilmen Galatasaray-Barcelona maçının sonucunu tahmin etti - Resim: 14

Deneyimli yorumcu, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını "üç ihtimalli maç" olarak değerlendirdi. Dilmen, sarı-kırmızılıların taraftar desteğiyle güçlü bir reaksiyon gösterebileceğini ancak Barcelona'nın mevcut formuyla ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

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