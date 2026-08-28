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Fenerbahçe, teknik ekibin doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selim Kosif, transferlerin U23 oyuncular olacağını duyurmuştu. Gidecek isimlerde büyük önem taşırken eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, büyük bir iddia ortaya attı.

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca hakkında açıklamalar yapan Dilmen şunları söyledi:

"Tahminim Talisca yüzde 90 gidecek veya 10 artıları (Yabancı kuralı) kabul ederse oraya doğru evrilecek gibi görüyorum. Semedo da bas bas bağırıyor 'Seni yollamayın' diye."

“İSMAİL KARTAL İÇİN DE KOLAY DEĞİL”

Bunun Teknik direktör İsmail Kartal içinde zor bir durum olduğunu belirten Dilmen, "Bakın İsmail Kartal için de kolay bir karar değil. Ki İsmail Kartal'a kalsa ben hissediyorum, görüyorum, o da benim gibi Taliscacı" değerlendirmesinde bulundu.

“HOCA DA TALISCA’DAN VAZGEÇMİYOR”

Dilmen bunun gerekçesini ise "Çünkü sürekli oynatıyor onu. Ama tabii kolay karar değil yani, Allah yardımcısı olsun diyelim, kulüp için de aynı şey geçerli" diyerek açıkladı.