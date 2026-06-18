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Dünya turnesine hız kesmeden devam eden sanatçının İstanbul konseri büyük ilgi uyandırırken, etkinlik öncesi hazırlık süreci de dikkat çekiyor. Edinilen bilgilere göre sanatçı, konser öncesinde özel bazı bakım ve dinlenme taleplerinde bulundu.

İddialara göre Ricky Martin, oksijen terapisi ve doğal çamur banyosu gibi yenileyici uygulamalar talep etti. Anadolu’nun geleneksel doğal bakım ritüellerine ilgi duyduğu belirtilen sanatçının, bu deneyimleri programına dahil etmek istediği ifade ediliyor.

Doğal minerallerle yapılan uygulamaların vücut yenilenmesine katkı sağladığına inanan ünlü isim, daha önce de benzer bütünsel yaşam pratiklerini farklı ülkelerde deneyimlemişti. Ekibinin ise konser öncesi dinlenme, meditasyon ve nefes çalışmaları için özel alanlar hazırladığı konuşuluyor.

İstanbul konseri öncesinde hem sahne performansı hem de hazırlık süreciyle gündem olan sanatçının ziyareti, hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.