Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in 1997 yılında pazara sunduğu ilk nesil A-Serisi (W168), güvenlik konusunda sektörün çehresini değiştiren tarihi bir sürecin odak noktası oldu.
Rezil olan Mercedes, otomotiv tarihini değiştirdi
İsveç'te 1997'de yapılan geyik testinde Mercedes A-Serisi'nin devrilmesi, ESP sisteminin tüm otomotiv sektöründe standart güvenlik donanımına dönüşmesini sağladıKaynak: Haber Merkezi
Şehir içi kullanıma uygun, yüksek tavanlı ve kompakt yapısıyla dikkat çeken model, İsveçli otomobil dergisi Teknikens Värld tarafından gerçekleştirilen geyik testinde devrilerek beklenmedik bir kriz başlattı.
Webtekno tarafından tekrar hatırlatılan olayda aracın yüksek gövde tasarımı, dar iz açıklığı ve mevcut süspansiyon ayarları, ani yön değişimlerinde dengede kalmasını engelledi. Test esnasında kaydedilen görüntüler kısa sürede küresel çapta geniş yankı uyandırarak markanın prestijine darbe vurdu.
Mercedes yetkilileri başlangıçta test koşullarına itiraz etse de bağımsız kuruluşların benzer sonuçlar elde etmesi üzerine somut adımlar atmak zorunda kaldı.
Tepkilerin ardından Mercedes, A-Serisi'nin üretimini geçici olarak durdurarak satılan araçları geri çağırdı. Mühendislik ekipleri süspansiyon geometrisini güncelledi ve lastik tercihlerini revize etti.
Bu süreçteki en kritik hamle ise Elektronik Stabilite Programı'nın (ESP) araçta standart donanım olarak sunulması oldu. Yapılan değişikliklerin ardından yeniden teste tabi tutulan model, zorlu manevrayı sorunsuz tamamladı.
A-Serisi’nde yaşanan bu kriz, o döneme kadar yalnızca lüks segmentteki araçlarda bulunan ESP teknolojisinin yaygınlaşmasında milat kabul ediliyor.
Sensörler vasıtasıyla aracın savrulma riskini anlık tespit edip ilgili tekerleklere bağımsız fren uygulayan sistem, günümüzde Avrupa başta olmak üzere pek çok pazarda yasal bir zorunluluk konumunda bulunuyor.
(Webtekno)