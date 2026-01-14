10 Ağustos tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 14 Ağustos tarihinde ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanan Rezan Epözdemir hakkında karar verildi.

Yaklaşık 5 ay boyunca cezaevinde kalan Özdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKAN EPÖZDEMİR'DEN İLK KARE

Alınan kararın ardından Epözdemir, tutuklu olduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasından sonra çıktı.

Cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılanan Epözdemir, gazetecilere açıklama yapmayacağını ifade ederek, ‘Teşekkür ederim, Allah razı olsun’ sözlerini sarf etti. Epözdemir, daha sonra ailesi ile birlikte araçla cezaevinden ayrıldı.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Türkiye’nin en tanınmış avukatlardan biri olan Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Hukuk eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Epözdemir, fakülteden mezun olmasının ardından aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaparak hukuk doktoru unvanını aldı.

Rezan Epözdemir, kamuoyunda geniş yankı uyandıran davalarda mağdur ailelerin avukatlığını üstlenmesiyle tanındı. Münevver Karabulut, Pınar Gültekin, Mattia Ahmet Minguzzi ve benzeri davalarda üstlendiği roller, onu kamuoyunda da bilinir hale getirdi. Bu süreçte televizyon programlarında ve basında hukuki değerlendirmeleriyle sıkça yer aldı.

2025 yılı içerisinde Rezan Epözdemir hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında adı yeniden kamuoyunun gündemine geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde çeşitli iddialar nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandı.

Epözdemir, yaklaşık 5 ay kadar cezaevinde kaldıktan sonra bugün (14 Ocak 2026) tahliye edildi.