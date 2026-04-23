FETÖ'nün kumpas davalarında "sözde" tanıklık yapan FETÖ tetikçisi Zihni Çakır, 6 Ağustos 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Rezan Epözdemir hakkında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal ve Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme", "Silahlı Terör Örgütüne Yardım (FETÖ/PDY)" suçlarından şikayetçi olmuş ve bu doğrultuda Epözdemir gözaltına alınmıştı. Zihni Çakır'ın şikayetinde şu fotoğraf yer almıştı:

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

10 Ağustos 2025 günü gözaltına alınan Epözdemir hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ihbar için kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek hukukçu Rezan Epözdemir hakkında takipsizlik kararı verdi.

O FOTOĞRAF GÜNDEM OLMUŞTU

Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet, bir dizi resmi ziyaretler gerçekleştirmek üzere 20 Haziran 2014'te Türkiye'ye gelmişti. İlgili heyet resmi ziyaret kapsamında 5 gün boyunca Faruk Eczacıbaşı ile kahvaltı, Türk gazeteciler ile toplantı, iş insanları ve diplomatlarla Büyük Kulüp'te yemek, CHP Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcılarıyla yemek gibi bir dizi resmi ziyarette bulunulmuştu.

Epözdemir, soruşturmaya konu fotoğrafın çekildiği yemeğe resmi davet sahibi olan o dönemki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in davetiyle kardeşinin İngilizce öğretmeni olan eşinin çeviri yapması için gitmişti. Gürsel Tekin de bu fotoğraf üzerinden Rezan Epözdemir hakkında atılan tweetler nedeniyle 26 Kasım 2024'te X üzerinden açıklama yaparak Epözdemir'i yalnızca kardeşinin eşinin çeviri yapması için yemeğe çağırdığını ve toplamda 45 dakika masada kaldığını açıklamıştı:

SADECE EPÖZDEMİR'E SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜ

Casusluk faaliyetinin yapıldığı ileri sürülen yemek davetinde, fotoğrafta yer alan heyetin görüştüğü Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Faruk Loğoğlu gibi pek çok isim şüpheli yahut tanık olarak dinlenmedi. Sadece Epözdemir hakkında "Siyasal ve Askeri Casusluk ve FETÖ'ye yardım" isnadıyla soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ İRTİBATA RASTLANMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Epözdemir'in tüm dijital materyalleri ve sosyal medya hesaplarını, HTS-BAZ analizlerini inceledi. Bu verilerde şüpheli bir irtibata rastlanılmadı.

Epözdemir'in paylaşımı şöyle: