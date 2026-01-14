10 Ağustos tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 14 Ağustos tarihinde ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanan Rezan Epözdemir hakkında karar verildi.

Yaklaşık 5 ay boyunca cezaevinde kalan Özdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verildi.

12 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Ahmet Minguzzi cinayeti gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davalara bakan Epözdemir hakkında Ekim 2025'te hazırlanan iddianamede 12 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

AYRINTILAR GELİYOR...