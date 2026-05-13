Senaryosu Nil Güleç Ünsal ile Özlem İnci Hekimoğlu tarafından kaleme alınan dizi, dikkat çekici karakterleri ve sürükleyici olay örgüsüyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

10 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 7. bölümüyle reytinglerde yükselişe geçen yapım, günü ikinci sırada tamamlamıştı. Ancak dizinin yönetmen koltuğunda oturan Burcu Alptekin ve Merve Çolak imzasını taşıyan proje için 8. bölümde sezon finali yapılacağı açıklandı.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada pek çok kullanıcı karara tepki gösterdi. İzleyiciler; “Daha yeni başlamıştı”, “Bu kadar kısa sürede sezon finali olmamalı”, “8 bölüm çok erken” ve “Neden hemen ara veriliyor?” gibi yorumlarla memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir ile Lale’nin ilişkisini öğrenen Cennet’in öfkesi, yalıda büyük bir yüzleşmenin kapısını araladı. Kadir’i kaybetmek istemeyen Lale, Cennet’in sert suçlamalarına sessiz kalırken, aynı zamanda Meryem’e yönelik gizli bir plan hazırlamaya başladı.

Öte yandan Ateş’in sürpriz aşk itirafıyla umutlanan Nehir’in mutluluğu uzun sürmedi. Sakladığı önemli gerçeğin ortaya çıkması, Ateş ile arasındaki bağın kopma noktasına gelmesine neden oldu.

Kadir ise kulüpte ortaklık anlaşmasını imzalayarak hayallerine kavuştuğunu düşünürken, Ferhat’ın devreye aldığı intikam hamlesi tüm dengeleri değiştirdi. Ferhat’ın Meryem’i kullanarak yaptığı baskı, Kadir’i zorlu bir karar vermek zorunda bıraktı.