16-22 Şubat tarihleri arasında izleyicilerin tercihleri netlik kazandı. Prime time kuşağındaki yapımlar arasında yaşanan rekabet, bu haftaki sıralamaları doğrudan etkiledi. Özellikle sosyal medyada çokça konuşulan Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Yeraltı dizileri izlenme oranlarıyla dikkat çekti.
Reyting zirvesi değişti: Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Taşacak Bu Deniz mi? Uzak Şehir mi?
Şubat ayının 3. haftasında televizyon ekranlarında reyting taşları yerinden oynadı. Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Yeraltı gibi iddialı yapımların kıyasıya mücadelesine sahne olan haftada, liderlik koltuğu el değiştirdi. İşte izleyiciyi ekrana kilitleyen o liste...Derleyen: Hava Demir
Taşacak Bu Deniz, iki farklı kategoride ilk sıraya yerleşerek haftayı güçlü tamamladı. Uzak Şehir ise Total kategorisinde en çok izlenen yapım olma unvanını bu hafta da sürdürdü.
REYTİNG SIRALAMASI
Haftanın en çok takip edilen dizileri şu şekilde sıralanıyor:
Total Reyting İlk 5
1. Uzak Şehir
2. Taşacak Bu Deniz
3. Abi
4. Güller ve Günahlar
5. Sevdiğim Sensin
AB GURUBU İLK 5
AB kategorisinde bu hafta sıralama değişti ve listenin başına Taşacak Bu Deniz geçti
1. Taşacak Bu Deniz
2. Uzak Şehir
3. Yeraltı
4. Kızılcık Şerbeti
5. Eşref Rüya
ABC1 REYTİNG GRUBU İLK 5
Bu grup hem ekonomik gücü hem de izleme alışkanlıkları açısından büyük önem taşır.
1. Taşacak Bu Deniz
2. Uzak Şehir
3. Yeraltı
4. Eşref Rüya
5. Abi