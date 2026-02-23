Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Reyting zirvesi değişti: Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Taşacak Bu Deniz mi? Uzak Şehir mi?

Şubat ayının 3. haftasında televizyon ekranlarında reyting taşları yerinden oynadı. Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Yeraltı gibi iddialı yapımların kıyasıya mücadelesine sahne olan haftada, liderlik koltuğu el değiştirdi. İşte izleyiciyi ekrana kilitleyen o liste...

16-22 Şubat tarihleri arasında izleyicilerin tercihleri netlik kazandı. Prime time kuşağındaki yapımlar arasında yaşanan rekabet, bu haftaki sıralamaları doğrudan etkiledi. Özellikle sosyal medyada çokça konuşulan Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve Yeraltı dizileri izlenme oranlarıyla dikkat çekti.

Taşacak Bu Deniz, iki farklı kategoride ilk sıraya yerleşerek haftayı güçlü tamamladı. Uzak Şehir ise Total kategorisinde en çok izlenen yapım olma unvanını bu hafta da sürdürdü.

REYTİNG SIRALAMASI

Haftanın en çok takip edilen dizileri şu şekilde sıralanıyor:

Total Reyting İlk 5

1. Uzak Şehir
2. Taşacak Bu Deniz

3. Abi
4. Güller ve Günahlar
5. Sevdiğim Sensin

AB GURUBU İLK 5

AB kategorisinde bu hafta sıralama değişti ve listenin başına Taşacak Bu Deniz geçti

1. Taşacak Bu Deniz

2. Uzak Şehir

3. Yeraltı

4. Kızılcık Şerbeti

5. Eşref Rüya

ABC1 REYTİNG GRUBU İLK 5

Bu grup hem ekonomik gücü hem de izleme alışkanlıkları açısından büyük önem taşır.

1. Taşacak Bu Deniz

2. Uzak Şehir

3. Yeraltı

4. Eşref Rüya

5. Abi

Kaynak: Diğer
