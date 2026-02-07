İzleyicilerin yakından takip ettiği rekabette, iki güçlü yapım haftalık listelerde sık sık liderlik koltuğunu paylaşmıştı. Ancak Şubat ayının ilk haftasında yayınlanan bölümlerle birlikte yarış farklı bir noktaya taşındı ve sonuçlar sürpriz yarattı.

Son haftalarda Uzak Şehir, istikrarlı yükselişiyle dikkat çekmiş ve rakibine fark atmayı başarmıştı. Ne var ki bu hafta tablo tersine döndü. Taşacak Bu Deniz, yakaladığı yüksek izlenme oranlarıyla haftalık reyting listelerinde rakibini geride bırakarak zirvenin yeni sahibi oldu.

ÜÇ KATEGORİDE BİRDEN LİDER

6 Şubat Cuma akşamı ekranlara gelen bölümüyle büyük ilgi gören Taşacak Bu Deniz, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinciliğe ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu sonuçla birlikte dizi, haftalar sonra yeniden reyting liderliğini ele geçirmiş oldu.

Öte yandan Uzak Şehir, bu hafta zirveyi kaptırmış olsa da güçlü izleyici kitlesi ve istikrarlı grafiğiyle yarışın hâlâ en iddialı yapımlarından biri olduğunu kanıtladı.