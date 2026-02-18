Hacıoğlu, pazartesiyi salıya bağlayan gece saat 03.00 sularında Ayvalık’taki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Emniyette saç ve kan örneği alınan oyuncu, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi sebebiyle aynı gün İstanbul’a sevk edilerek Küçükçekmece Narkotik Büro Amirliği’ne götürüldü.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında aralarında Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze’nin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin yarına bırakıldığı öğrenildi. Hacıoğlu’nun ise yarın Çağlayan’daki adliyede savcı karşısına çıkması bekleniyor.

EDİS İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Öte yandan ünlü isimlere yönelik yürütülen “uyuşturucu ve fuhuş” soruşturmasında yeni bir dalga daha yaşandı. Soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Edis için de yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

SET PROGRAMI DEĞİŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre, dizinin set programında zorunlu değişikliğe gidildi. Ekip, Hacıoğlu’nun yer almadığı sahneleri çekerek süreci değerlendirmeye aldı. Soruşturmadaki belirsizlik devam edince çekimlere ara verilmesi kararlaştırıldı.

Ayvalık’ta beklemek yerine İstanbul’a dönme kararı alan yapım ekibinin iki haftalık hazır bölüm stoğunun bulunduğu öğrenildi.

Dizinin akıbetinin, Hacıoğlu’nun vereceği ifade ve yapılacak testlerin sonuçlarına göre netleşeceği belirtiliyor. Gelişmelere bağlı olarak senaryoda değişiklik yapılması ihtimali de gündemde.