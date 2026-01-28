Kanal D’nin yeni yıl heyecanıyla tanıttığı Beyaz’la Joker yarışma programı, Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara döndü ancak beklenen reyting başarısını elde edemedi. 3 milyon TL’lik dev ödül vaadiyle iddialı başlayan yapımda istenen izlenme seviyelerine ulaşılamayınca gerilim yükseldi.

Programın yönetmeni Ahmet Zafer Demirci, yaşanan olumsuzlukların bedelini ödeyen isim oldu. İşine son verilen Demirci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “An itibarıyla

Beyaz’la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor.”

Uzun bir aradan sonra Kanal D’de izleyici karşısına çıkan Beyazıt Öztürk’ün yeni projesi, başlangıçta büyük ilgi uyandırmış olsa da sonraki yayınlarda reytinglerde istenen ivmeyi yakalayamadı.