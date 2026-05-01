Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Edinilen bilgilere göre; "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından yargılanan ve hakkında 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahsın izi Reyhanlı'da tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adli makamlarca işlemleri tamamlanan şahıs, hakkındaki kesinleşmiş hüküm uyarınca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.