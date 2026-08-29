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Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 10 mahallede eski içme suyu depoları yenileriyle değiştiriliyor. Eski depoların su tutmaması ve depolanan suyun zamanla kirlenmesi nedeniyle gerçekleştirilen çalışmalarla, sondajlardan elde edilen suyun daha sağlıklı koşullarda muhafaza edilerek vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Cilvegözü, Alakuzu, Karacanlık ve Kumtepe mahallelerindeki yeni depoların bağlantı çalışmaları tamamlanarak hizmete alındı. Terzihöyük, Beşaslan, Mehmetbeyli ve Akyayla mahallelerindeki depoların ise çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete alınacağı bildirildi.

Kuşaklı ve Davutpaşa mahallelerinde de yeni depoların monte edileceği belirtilirken, çalışmalarla su kesintileri ve kirlilik şikayetlerinin azaltılması, vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırılması amaçlanıyor.