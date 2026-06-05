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Türkiye yakın tarihinin en kanlı terör eylemlerinden biri olan ve 11 Mayıs 2013 yılında Reyhanlı Belediyesi ile PTT binası önünde yapılan bombalı saldırıların davasında nihai karar açıklandı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve THKP-C/Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural’ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada cezalar belli oldu.

MİT YAKALADI

Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Memet Gezer, Mohammad Dib Korali, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel, cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Mahkeme heyeti, ABD’den getirilen Memet Gezer, kırmızı bültenle aranırken yakalanan Cengiz Sertel ile MİT’in Suriye’de düzenlediği nokta operasyonla yakaladığı Temir Dükancı’nın suçunu sabit gördü.

53'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Üç sanık, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak"tan 1’er kez, 5’i çocuk 52 kişiyi öldürmekten ise 52’şer kez olmak üzere toplamda 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

3 BİN 921 YILLIK REKOR ALT CEZALAR

Mahkeme heyeti, patlamada yaralanan yüzlerce insanı ve ilçede oluşan devasa tahribatı dikkate alarak sanıklara alt suçlardan rekor cezalar yağdırdı. Üç sanığa ayrı ayrı verilen ek cezalar şöyle:

Öldürmeye Teşebbüs (130 kişiye yönelik): 2 bin 600 yıl hapis.

Mala Zarar Verme (134 mağdura yönelik): Bin 206 yıl hapis.

Kamu Malına Zarar Verme (Emniyet, PTT, Belediye binaları): 48 yıl hapis.

Diğer suçlar (Patlayıcı bulundurma, yaralama, çocuk düşürmeye sebebiyet): 67 yıl hapis.

TOPLAM: Her bir sanık için 3 bin 921 yıl 1 ay hapis cezası.

BARO AVUKATI İSTİFA ETTİ

Duruşmada usul yönünden dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Sanıklardan Mohammad Dib Korali’ye baronun atadığı avukat, duruşmaya sadece 2 saat kala görevden çekildi. Yeni atanan avukatın savunma için ek süre istemesi üzerine mahkeme, mağdur ailelerin Hatay’dan gelmesini, tutukluluk sürelerini ve adli sürecin uzatılmamasını göz önünde bulundurarak Korali’nin dosyasını ana davadan ayırdı.

ÖRGÜT ELEBAŞI HALEN FİRARİ

Saldırıların ardından güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya nakledilen ana davada daha önce 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verilmiş, planlayıcı Yusuf Nazik de 2019’da 53 kez ağırlaştırılmış müebbet almıştı. Bugün verilen kararla birlikte, avukatı süre isteyen Korali’nin yanı sıra firari sanıklar Omar Alkhatıp ve örgüt elebaşı Mihraç Ural’ın dosyalarının ayrık olarak aranmasına ve yargılanmasına devam edileceği bildirildi. Kararla birlikte cezası kesinleşen sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.