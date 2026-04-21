21 Nisan 2026 Salı
Reyhan Karaca'nın zor günleri: "Annem riskli bir ameliyata giriyor"

90’lı yılların ikonik şarkısı “Sevdik Sevdalandık” ile gönüllerde taht kuran Reyhan Karaca, annesinin sağlık durumuyla ilgili endişe verici bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Reyhan Karaca, bugünlerde zorlu bir ailevi süreçten geçiyor. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçı, annesinin acil olarak ameliyata alındığını açıklayarak sevenlerinden dua istedi.

Hastaneye kaldırılan annesinin tetkik sonuçlarını paylaşan Karaca, durumun ciddiyetini vurguladı.

Yapılan kontrollerde mesanede 5.5 santimetre büyüklüğünde bir kitleye rastlandığı öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü sanatçı, operasyonun hayati risk taşıdığını şu sözlerle ifade etti:

"Annem şu an çok riskli bir ameliyata giriyor. Mesanesinde 5.5 santimlik bir kitle tespit edildi. Tüm sevenlerimizden ve dostlarımızdan dua bekliyoruz."

Paylaşımın ardından Karaca'nın takipçileri ve sanatçı dostları, ünlü isme destek mesajları yağdırdı. Ameliyat sonrası sürecin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Sanatçının çağrısına, kısa sürede takipçilerinden büyük destek geldi.

Çok sayıda kişi geçmiş olsun mesajlarıyla Karaca'ya moral verdi.

