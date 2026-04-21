Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Reyhan Karaca, bugünlerde zorlu bir ailevi süreçten geçiyor. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçı, annesinin acil olarak ameliyata alındığını açıklayarak sevenlerinden dua istedi.
Reyhan Karaca'nın zor günleri: "Annem riskli bir ameliyata giriyor"
90’lı yılların ikonik şarkısı “Sevdik Sevdalandık” ile gönüllerde taht kuran Reyhan Karaca, annesinin sağlık durumuyla ilgili endişe verici bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.Züleyha Öncü
Hastaneye kaldırılan annesinin tetkik sonuçlarını paylaşan Karaca, durumun ciddiyetini vurguladı.
Yapılan kontrollerde mesanede 5.5 santimetre büyüklüğünde bir kitleye rastlandığı öğrenildi.
Sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü sanatçı, operasyonun hayati risk taşıdığını şu sözlerle ifade etti:
"Annem şu an çok riskli bir ameliyata giriyor. Mesanesinde 5.5 santimlik bir kitle tespit edildi. Tüm sevenlerimizden ve dostlarımızdan dua bekliyoruz."
Paylaşımın ardından Karaca'nın takipçileri ve sanatçı dostları, ünlü isme destek mesajları yağdırdı. Ameliyat sonrası sürecin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
