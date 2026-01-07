Revna Sarıgül 2019 yılında evlendiği Ömer Sarıgül'ün aldatma iddiasıyla açtığı davada 1,5 milyar liralık tazminat ve aylık 3 milyon 300 bin lira nafaka talebiyle Revna Sarıgül gündemin odağına yerleşti. İşte, Revna Sarıgül kimdir? Nereli, kaç yaşında? Özel hayatı...

REVNA SARIGÜL KİMDİR?

Revna sarıgül, 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Tam adı Revna Nazlı Çakır'dır. Annesi Yasemin Türker, babası iş adamı Dursun Çakır'dır. Lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İngiltere'ye gidip King's College London'da İşletme ve Ekonomi bölümünden yüksek dereceyle mezun oldu. Ardından Le Cordon Bleu London ve Leiths Cookery School gibi prestijli okullarda aşçılık ve sağlıklı beslenme eğitimleri aldı.

KARİYERİ

Revna Sarıgül, Sağlıklı Beslenme ve Yemek Bloggeri olarak tanındı. 2018 yılından beri YouTube ve Instagram'da sağlıklı, pratik ve yaratıcı yemek tarifleri paylaşarak geniş bir takipçi kitlesi kazandı.

ÖZEL HAYATI

2019 yılında evlendiği Ömer Sarıgül ile boşanma davası açıldı.

2 çocuğu var.