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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin, İran bağlantılı Husilerin saldırılarına karşı "Suudi Arabistan’a askeri ve teknik destek sağlamaya başladığı" iddia edildi.

Ortaya atılan iddiaya göre, Ankara’nın desteği askeri teçhizat ve istihbarat paylaşımından hava savunma sistemleri, stratejik planlama ve keşif kabiliyetlerine kadar uzanıyor.

Reuters’ın Türk, ABD’li ve bölgesel yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye’nin Suudi Arabistan’a sağladığı desteğin kapsamı ile ilgili dikkat çekici iddialar yer aldı.

’TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ SAVUNMA VE TEKNİK ALANLARLA SINIRLI’ İDDİASI

Reuters’a açıklamalarda bulunan iki yetkili, Türkiye’nin Suudi Arabistan’a sağladığı iddia edilen desteğin şu aşamada ağırlıklı olarak "savunma ve teknik alanlarla sınırlı olduğunu" ifade etti.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, ağustos ayında Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamıştı. Anlaşmaya göre, taraflardan birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkeye birden yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor.

Üç ülke o tarihten beri yeni ittifakın çalışma esaslarını belirlemek üzere siyasi ve askeri görüşmeler gerçekleştiriyor.

Taraflar pazartesi günü gerçekleştirdikleri ortak açıklamada, ortak savunma taahhütlerini derhal uygulamaya geçirmek ve Suudi Arabistan’a askeri güç ve kabiliyetlerin 'hızlı konuşlandırılmasını' sağlamak konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Açıklamada hangi ülkenin hangi askeri unsurları konuşlandıracağına ilişkin ayrıntı verilmedi.

TÜRKİYE’DEN TEÇHİZAT VE İSTİHBARAT DESTEĞİ İDDİASI

Türkiye daha önce Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını kınamış ve Riyad’ın teknik askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan Ankara Kızıldeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona katılmayı kabul etti.

Reuters’a açıklamalarda bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkili, "Türkiye’den beklenen desteğin şu aşamada askeri teçhizat, istihbarat paylaşımı ve silah sistemlerinden oluştuğunu" söyledi.

Yetkili, yeni ittifak kapsamında şu ana kadar bunun dışında herhangi bir Türk askeri konuşlandırmasının gerçekleşmediğini belirtti.

ABD'Lİ YETKİLİDEN 'İHA OPERATÖRÜ' İDDİASI

Reuters’a açıklamalarda bulunan yetkililere göre, hava savunma sistemleri dahil Türkiye’den sağlanması öngörülen bazı destekler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması henüz TBMM tarafından resmen onaylanmadığı için şimdilik büyük ölçüde ikili ilişkiler kapsamında gerçekleştirilecek.

Yetkililer, anlaşmanın onaylanmasından sonra desteğin miktarının ve kapsamının genişleyebileceğini iddia etti.

ABD’li yetkili, Türkiye’nin sağlayacağı desteğin "İHA operatörleri, stratejik planlama ve lojistik destek, savunma önlemlerinin geliştirilmesine yönelik teknik yardım ile istihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetlerini kapsadığını" iddia etti.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR ARTIYOR

Yemen Ulaştırma Bakanlığı, İran'la bağlantılı Husilerin çarşamba günü Aden Uluslararası Havalimanı’nı balistik füzeler ve patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Saldırı, Husiler ile Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlendiği bir dönemde gerçekleşti.

Son günlerde çatışmalar özellikle Babülmendep Boğazı çevresinde yoğunlaşıyor. ABD ile İran arasındaki çatışmanın Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen ticareti kısıtlamasından sonra Babülmendep, enerji ihracatı açısından daha kritik bir güzergâh haline geldi.

Yemen hükümet güçleri bu hafta, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle, Husilerin eylül ayında ele geçirdiği Babülmendep yakınlarındaki ve Moha kenti çevresindeki stratejik bölgeleri geri almak için karşı saldırı başlattı. Fakat hükümet güçlerinin elde ettiği kazanımları koruyup koruyamayacağı henüz belirsiz.