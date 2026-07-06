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Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklu seçilmiş Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından kendisini etiketleyip sokakta çöplerden şikayet eden bir yurttaşa yanıt verdi.

Şahan, kendisinin tutuklu olduğunu, belediyenin kayyum tarafından yönetildiğini belirterek, "Maalesef ben de üzülüyorum" dedi.

Şahan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı, "Beni etiketlemişsin ama maalesef tutukluyum kardeşim. Şişli’yi ben değil, kayyum yönetiyor. İnan ben de üzülerek izliyorum…"

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Resul Emrah Şahan, 19 Mart operasyonlarında "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmış, yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı.