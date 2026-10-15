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Kaynak: Haber Merkezi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Gültekin'in içinde bulunduğu 34 VR 2034 plakalı otomobil, Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı.

GÜLTEKİN KURTARILAMADI

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EMRAH ŞAHAN'DAN TAZİYE MESAJI

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı. Şahan, kazada yaralanan belediye çalışanlarına da acil şifalar diledi.

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.

Gültekin’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Şahan, insan hayatının kıymetine ve can kayıplarının yarattığı ortak acıya dikkat çekti.

Şahan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. İnsan hayatının kıymeti ve can kaybının acısı karşısındaki ortaklığımız her şeyin üzerindedir. Hayat kısa, her şey fani…”

Şahan, mesajının devamında Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Kazada yaralanan belediye çalışanlarına da acil şifalar diledi.