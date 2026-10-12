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19 Mart 2025’te gözaltına alınıp tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, belediye başkanlarının transferleri, süreç ve adalet tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Kayyımın yeni biçimleri de geliştirildi, transferlerle, meclislerde oynanan seçim oyunlarıyla. Kayyımda

iktidar kapıyı kırıp giriyor. Transferde kapıyı açıp bekliyor ve sözü koltuğundan hafif gelen bazı

seçilmişler de koşa koşa o kapıdan giriyor" diyen Şahan, Türkiye’de uzun zamandır bürokrasiyle siyaset

arasındaki çizginin kaybolduğuna dikkat çekti.

Bianet'ten Evrim Kepenek'in sorularını yanıtlayan Şahan, son yaşananlara ilişkin “Ben buna biraz Osmanlı’daki kul anlayışını hatırlatan bir bürokrasi diyorum" ifadelerini kullanarak, halka "Kayyımlar gelip gidiyor, işte birini sekiz günde uğurladık. Ama bir kentin halkı hep orada kalıyor. Bizler de döneceğiz. O güne kadar Şişli’nin ve bu ülkenin tüm kaldırımları size emanet" diye seslendi.

KENT UZLAŞISI CEZALARI

"Kent uzlaşısı" dosyası kapsamındaki tutukluluğu hakkında tahliye kararı verilen Şahan, şunları söyledi:

"Biz istedik ki başta İstanbul olmak üzere memleketin her yerinde insanlar aynılaşmadan ortaklaşsın. Yan yana gelsinler, seçilsinler, meclis sıralarında, komisyonlarda, mahalle toplantılarında yaşadıkları yerler için birlikte karar versinler. Üstelik milyonlarca Kürt’ün yaşadığı bir kentten söz ediyoruz. Bu insanların kentin meclislerinde yer alması kimseye tanınmış bir ayrıcalık değil. Ama sonra bu dosya üzerine çok düşündüm. Kürt seçmen, biliyorsunuz, batıda uzun yıllar seçimden seçime hatırlanan bir oy kitlesi olarak görüldü. Adına ister Türkiye İttifakı diyelim ister Kent Uzlaşısı, bu model tam da bunu tersine çeviriyordu ve Kürtleri yönetimde sözü olan bir ortak haline getiriyordu. Bence sandıkta başlayan bir ilişkinin kalıcı bir siyasi bağa dönüşme ihtimali görüldü ve bu ihtimal yerleşik siyaset anlayışını rahatsız etti.

Bu rahatsızlığın neden tam o günlerde bir dosyaya dönüştüğünü sorarsanız, zamanlamaya bakmak gerekiyor. Ankara’da silahların bırakılması ve siyasetin demokratik alana taşınması konuşulurken, İstanbul’da zaten siyaset yapan insanlar terör soruşturmasının konusu yapıldı. Bir yandan siyasete davet ediyorsun, öbür yandan siyaset yapanı yargılıyorsun. Davetiye ile tutuklama talebi her ne hikmetse aynı postayla geliyor. Savcılık Kent Uzlaşısını bir suç dosyası olarak hazırladı ya, ben aynı dosyaya Türkiye’nin bugün elindeki en somut yerel barış deneyimi olarak bakıyorum. Bugün sürecin en büyük derdi toplumla buluşamaması. Kent Uzlaşısı bunun küçük ama gerçek bir örneğiydi. Tohum orada duruyor. Önce onu anlamak, sonra yeşertmek hepimizin işi olsun."

TRANSFLER VE KAYYUMLAR

"Kayyımın yeni biçimleri de geliştirildi, transferlerle, meclislerde oynanan seçim oyunlarıyla. Kayyımda

iktidar kapıyı kırıp giriyor. Transferde kapıyı açıp bekliyor ve sözü koltuğundan hafif gelen bazı

seçilmişler de koşa koşa o kapıdan giriyor" diyen Şahan şöyle devam etti:

"Seçmen de bir sabah uyanıp oyunun başka bir rozete dönüştüğünü haberlerden öğreniyor. Açık söyleyeyim, ben onlar adına utanıyorum. Ama bu utancın seçmene geçmesine izin vermemek lazım. Kayyımın da transferin de seçmene fısıldadığı şey aynı. Oyunun bir önemi yok, seçimi kaybetsem de gelir alırım, yüzde 66 ile seçtiğin yerde bile alırım. Bu akıl seçmeni sandıktan, kendi iradesine ve geleceğine sahip çıkmaktan uzaklaştırmak istiyor. Bu hesabın tutacağını kimse sanmasın. Bu ülkenin seçmeni bu hesaba her seferinde aynı cevabı verdi. 2019'da İstanbul seçimi iptal edildiğinde ne olduğunu herkes hatırlıyor. Ama bu cevabı yalnızca seçim gününe bırakmak da hata olur. Siyaseti beş yılda bir gelen bir güne göre kuramayız. Seçilmişleri tutuklayan, yurttaşın iradesini yok sayan bu topyekun kayyım siyasetine karşı ortak bir söz, birlikte bir gelecek kurmak zorundayız, hem de seçimi beklemeden."

"KAYYUM YARI ZAMANLI ÇALIŞIYOR"

"Son gelen hem Büyükçekmece Kaymakamlığı yapıyor hem de acil çözülmesi gereken birçok sorunu

olan Şişli’yi yarı zamanlı yönetiyor" diyen Şahan, bir kentte kaldırımın nereye yapılacağının bile siyasi bir

karar olduğunu belirtti. Şahan, "Çünkü o kaldırım bebek arabalı bir anneye, tekerlekli sandalyedeki bir gence, pazar arabası çeken bir teyzeye ya yer açar ya açmaz. Biz plancıların meslek hastalığıdır, kaldırımdan memleket meselesi çıkarırız. Ama öyledir de. İşte bu yüzden belediye başkanlığı siyasi bir iştir ve gücünü yurttaştan alır. Atanmış bir kaymakamın masasındaki evraklardan biri olamaz, belediye yönetmek evrak işi değildir" değerlendirmesinde bulundu.

"BÜROKRASİYLE SİYASET ARASINDAKİ ÇİZGİ KAYBOLDU"

"Bence Türkiye’de uzun zamandır bürokrasiyle siyaset arasındaki çizgi kayboldu. Siyaset yapan bürokratlar, siyasi bir merkez gibi çalışan devlet daireleri ortaya çıktı. Ben buna biraz Osmanlı’daki kul anlayışını hatırlatan bir bürokrasi diyorum" diyen Şahan, görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün sözlerini hatırlattı:

"Ahmet Türk geçen gün bir röportaj vermiş. 'Kendim için belediye başkanlığı talep etmiyorum' diyor, 'Halkın iradesine konulan ipotek kaldırılsın' diyor. Bir de çok haklı olarak kayyumların kaldırılması için barış sürecinde yeni bir aşamayı ya da yeni bir yasayı beklemeye gerek olmadığını hatırlatıyor. Ben de tam olarak aynı yerdeyim."

"MESELE GÖREVE DÖNMEK DEĞİL"

"Bugün bir kararla bitirilebilecek bir şeyi neden bir müzakerenin sonucuna bağlıyoruz" diye soran Şahan, "Burada mesele Ahmet Başkan’ın Mardin’e, benim Şişli’ye dönmem kesinlikle değil. Mesele insanların kendi kentlerini kimin yöneteceğine karar vermek için Ankara’dan haber beklemek zorunda kalmaması. Demokrasinin en sıradan hakkını istiyoruz ve bu memlekette artık ne hikmetse bu bile büyük bir siyasi talep sayılıyor" dedi.

İBB DAVASI

Hakkındaki iddialar için de konuşan Şahan şöyle konuştu:

"Mesela rüşvet iddiası olan eylemlerde, adı geçen kişilerin karşısına bu soruyla çıktım. Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun’a kendisinden para ya da kişisel bir menfaat isteyip istemediğimi sordum. Cevabı 'Hayır' oldu, üstelik 'Sizden şikayetçi değilim' de dedi. Profilo arazisindeki konut projesinin sahibi, Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya da benden doğrudan ya da dolaylı hiçbir menfaat talebi olmadığını söyledi. Hatta savcılığa çay içmeye gittiğini, önüne konulan ifadeyi imzalayıp çıktığını anlattı. Bomonti’deki projeyle ilgili ifade veren ve etkin pişmanlıktan yararlanan Süleyman Atik’e de aynı soruyu sordum, o da 'Hayır' dedi.

Ortada milyonlarca dolarlık iddialar var ama paranın istendiği söylenen kişilerin hiçbiri benden bir talep duymadığını, bana da bir şey vermediğini söylüyor. Dosyaya eklenen tek bir delil yok. Hesabıma ya da yakınlarımın hesabına giren bir kuruş yok, kişisel çıkarımı gösteren tek bir işlem yok. Olan, belediyenin tahsil ettiği yasal bedeller ve kamuya kazandırılan alanlar."

DEM PARTİ VE YENİ PARTİ DEĞERLENDİRMESİ

Şahan, DEM Parti ve YENİ Parti'nin rolünü de değerlendirerek, "Bu iki partinin aynı dönemde kendini yeniden tarif etmek zorunda kalması da bana çok ilginç geliyor" dedi. YENİ Parti'nin mutlak butlan kararının ardından kurulduğuna dikkat çeken Şahan "Toplumun en geniş kesimine seslenen yeni kuşak bir siyaset kurmaya çalışıyor, bir yandan da ana muhalefetin yükünü sırtlanıyor. Öbürü silahların susmasının ardından yeni bir siyasal kimlik arıyor. Ama ikisinin de aslında kendine aynı soruyu sorduğunu görebiliyorum. Bundan sonra kim olacaklar ve kendi çatılarının altında kimlere yer açabilecekler. Bence bu arayış Türkiye’de bütün siyasetin yaşayacağı bir değişimin habercisi. Önümüzdeki yıllarda siyasette hem kuşak hem dil değişecek. Yıllardır kırılamayan o cam tavanı kıracak enerji de bence oradan gelecek" değerlendirmesi yaptı.