Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin Ahmet Özer ve Ahmet Türk'e yönelik çağrışarına değinen Şahan, "MHP’den gelen ‘tutuksuz yargılama’ açıklamaları hepimizi kapsayan norma sahip; samimiyet değil devlet ciddiyeti bekliyoruz" dedi.

Şahan'ın açıklamasından ilgili kısım şöyle:

"HERKESİ KAPSAYAN BİR NORMA SAHİPTİR"

Konu bireysel bir Emrah Şahan konusu değildir. Ahmet Özer’e de Ahmet Türk’e de dair yapılan açıklamalar zaten demokrasiye dair doğru olması gereken açıklamalardır. Bu noktada isimler simgeseldir. Hukukun bu kadar eğilip büküldüğü, yargının siyasallaştığı, demokrasinin her geçen gün daha da yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde bu açıklamalar, tutumlar ve duruş hepimizi kapsayan bir norma sahiptir. Ben oradaki Ahmet Türk’ü de, Ahmet Özer’i de, Emrah gibi duyarım. “Tutuksuz yargılama esastır” çıkışlarını tüm belediye başkanlarımız, özellikle Ekrem Başkan adına duyarım. Suçsuz, çocuklarından ayrı düşürülen, suçu özel kalemi olduğu başkanla sık sık telefonda konuşmak diye iddianameye konan Kadriye diye duyarım. Bu dönemde bu çıkışları ve ısrarı önemseyen taraftayım açıkçası. İsimleri bizler çoğaltalım. Ama demokratikleşmede ısrarcı olmak, bu dönemin tarihe en kapsayıcı biçimiyle geçmesi açısından da çok önemli. Tarih kimin nerede ne zaman her koşulda demokrasiden yana durduğunu yazacaktır. Ve toplum demokratları bir zeminde bir şekilde buluşturacaktır.