Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, tutuklu yargılandığı İBB davası kapsamında savunma verdi. Savunmasında Taş Yapı'nın, Şişli'nin göbeğinde usul ve imara aykırı bir gökdelen dikmeye çalıştığını anlatan Şahan, "Müteahhitleri dinlemediğim için buradayım. Rant imkanı vermediğim için içerideyim. Ben içeri girdim, kayyum bütün izinleri verdi. Şimdi onlar rant inşaatlarını Şişli'nin göbeğine inşa ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Şahan'ın savunmasında söylediklerine yanıt veren İstanbul Valiliği, resmiyetten uzak bir dil kullanarak, "Taş Yapı'nın projesine 'sebebini bilmediğimiz bir sebeple' 2015 yılına kadar Şişli Belediyesi tarafından onay verilmemiştir" dedi.

"AYNI AÇIKLAMADA KENDİNİ ÇÜRÜTTÜ"

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında kendi kendini çürütmesi de dikkat çekti. Bir üst satırda Şişli Belediyesi'nin bu yapıya izin vermemişini 'sebebini bilmediğimiz bir şekilde' ifadesiyle belirten Valilik, bir alt satırda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 72 katlı projeyi 38 kata indirdiğini ifade etti.

Yani proje Çevre Şehicilik Bakanlığı tarafından da onaylanmamış ve kat izni neredeyse yarı yarıya indirilmiş.

VALİLİĞİN KULLANDIĞI DİL TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul Valiliği'nin devam eden bir soruşturmaya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vermesi de ayrı bir tartışma konusu oldu. Valiliğin kullandığı dil tepki çekerken, hukukçular bu durumun yanlış bir tutum olduğunu ve Valiliğin yanıt vermek istiyorsa davaya katılan olarak katılması ve orada yanıt vermesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca Valiliğin, resmiyetten uzak bir şekilde 'Hayal ürünü, sulandırma çabası, sözde çevre bilinci' gibi soyut ifadeler kullanması da sosyal medyada tepki çekti.