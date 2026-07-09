Restore edilerek yeniden doğdu: Paha biçilemez kalıntılar Edirne’de bulundu

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlardan Volkan Kızılırmak, kulenin ve çevresinin çok detaylı bir restorasyondan geçtiğini ifade etti. Eski Osmanlı başkenti Edirne’nin sahip olduğu tarihî değerlerin korunmasının önemine değinen Kızılırmak, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişi bulunan Makedon Kulesi’nin kent turizmine büyük katkı sağlayacağını ve yeni bir gezi noktası oluşturduğunu belirtti.