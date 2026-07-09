Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü kapsamlı restorasyon, çevre düzenlemesi ve teşhir çalışmalarıyla yenilenen Makedon Kulesi (Makedonya Eski Saat Kulesi), ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kentin en önemli tarihi sembolleri arasında yer alan yapı, turizme yeniden kazandırılmasının ardından hem yerli hem de yabancı turistlerin odak noktası haline geldi.
Restore edilerek yeniden doğdu: Paha biçilemez kalıntılar Edirne’de bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan tarihî Makedon Kulesi, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Edirne’nin simge yapılarından biri olan kule, arkeolojik alan düzenlemeleri ve yeni teşhir-tanzim çalışmalarıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.Kaynak: AA
Ziyaretçiler, kuleye asansör aracılığıyla rahatça çıktıktan sonra merdivenleri kullanarak aşağı inerken Edirne'nin Traklar döneminden başlayıp Cumhuriyet'e kadar uzanan köklü tarihsel gelişimini inceleme fırsatı buluyor. Yapının en üst kısmında yer alan seyir terası ise konuklara kentin kesintisiz panoramik manzarasını izleme imkanı sunuyor.
Makedon Kulesi'nin arka tarafında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, bölgenin zengin geçmişine ışık tutan önemli kalıntılar ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 10. yüzyıla ait bir şapelin müştemilatı, Bizans döneminden kalma seramik fırını, 1908 yılına tarihlenen Osmanlı buzhanesi, Osmanlı dönemi altyapı sistemleri, geç Osmanlı dönemine ait konut temelleri gün yüzüne kavuşturuldu.
Müzeyi ziyaret eden vatandaşlardan Volkan Kızılırmak, kulenin ve çevresinin çok detaylı bir restorasyondan geçtiğini ifade etti. Eski Osmanlı başkenti Edirne’nin sahip olduğu tarihî değerlerin korunmasının önemine değinen Kızılırmak, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişi bulunan Makedon Kulesi’nin kent turizmine büyük katkı sağlayacağını ve yeni bir gezi noktası oluşturduğunu belirtti.
Bir diğer ziyaretçi Hasan Durmaz ise Edirne’deki tarihî eserlerin sırayla ihya edildiğini dile getirdi. Makedon Kulesi’nin başarılı bir proje ile ayağa kaldırıldığını vurgulayan Durmaz, geçmişte harap durumda olan bu yapının artık mutlaka görülmesi gereken değerli bir kültür mirasına dönüştüğünü aktardı.
Roma İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 117-138 yılları arasında inşa ettirilen yapı, antik Edirne surlarından günümüze ulaşmayı başaran tek kule olma özelliğini taşıyor.
Yapıya, 1867 yılında Edirne Valisi Hacı İzzet Paşa döneminde üzerine ahşap katlar ilave edilerek saat yerleştirildi ve uzun süre "Saat Kulesi" olarak anıldı. Yapı, geçmişte bir süre yangın gözetleme kulesi vazifesi de gördü. 1953 ‘te meydana gelen şiddetli depremde büyük hasar görerek üst kısmı yıkıldı.
1990'lı yıllarda bir restorasyon geçiren kulenin çevresinde 2002-2003 yıllarında arkeolojik kazılar yapıldı. Tarihî kule, aslına uygun olarak tamamlanan son restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını bir kez daha ziyaretçilerine açmış oldu.