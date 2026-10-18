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Kaynak: DHA

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda işletme sahibi ile müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

RESTORANDA TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, gece saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, işletme sahibi Cavit Pekşen (42) ile müşteri T.T. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan bıçaklı kavgada her iki kişi de yaralandı.

İŞLETME SAHİBİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Cavit Pekşen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Müşteri T.T.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.