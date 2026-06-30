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Kaynak: ANKA

Restoran ve kafelerde tüketicilerin daha bilinçli seçim yapmasını hedefleyen yeni dönem başlıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, restoran ve kafelerde “şeffaf menü” uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Yumaklı, uygulamayla tüketicilerin sipariş öncesinde yemeklerin içeriği hakkında bilgi sahibi olabileceğini belirtti.

"ŞEFFAF MENÜ UYGULAMASINA GEÇİŞİ ZORUNLU HALE GETİRİYORUZ"

Yumaklı’nın paylaşımı şöyle:

“Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişi zorunlu hale getiriyoruz. Artık sipariş verirken yemeğinizin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerlerini menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla şeffafça görebileceksiniz.

Sağlığınız ve kişisel tercihleriniz için en doğru seçimi yapabilmeniz adına denetim artık sizin de elinizde.”

Bakan Yumaklı paylaşımına "şeffaf menü" uygulamasını açıklayan bir video da ekledi.