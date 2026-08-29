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Kaynak: İHA

İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek restoranı tamamen sardı. Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 30 personel ve 14 itfaiye aracıyla alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA, YANGIN SONRASI RESTORAN KÜL OLDU



Ekiplerin yer yer soğutma çalışmaları devam ederken yangının ilk çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, restoranı saran alevler dikkat çekerken yangın sonrası restoranda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından küle dönen restoran içi görüntülendi. Yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.