Hatay’da yaşayan Ahmet Artan’ın 6 Şubat depremlerinin ardından yaşadığı sıra dışı mağduriyet, yaklaşık 40 ay sonra sona erdi. İsim benzerliği nedeniyle resmi kayıtlarda ölü olarak görünen Artan, uzun süren hukuk ve bürokrasi mücadelesinin ardından yeniden “yaşıyor” olarak sisteme işlendi.
Resmi kayıtlarda ölü, aslında hayatta: Gerçek tam 40 ay sonra ortaya çıktı
Hatay’da yaşayan Ahmet Artan, 6 Şubat depremlerinin ardından isim benzerliği nedeniyle resmi kayıtlarda ölü olarak göründü. Yaklaşık 40 ay süren mücadelesinin ardından sistemde yeniden “yaşıyor” olarak kaydedildi.Kaynak: İHA
İsim benzerliği hayatını altüst etti
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralı olarak kurtulan Ahmet Artan, kendisiyle aynı ad, soyad ve baba adına sahip bir depremzedenin hayatını kaybetmesi nedeniyle yanlışlıkla resmi kayıtlara ölü olarak geçirildi.
40 ay boyunca ‘ölü’ göründü
Bankalar ve bazı kamu kurumlarındaki kayıtlarını düzelttirmeyi başaran Artan, Sağlık Bakanlığı sisteminde ise uzun süre “Kişi ölüdür, işlem yapılamaz” uyarısıyla karşılaştı. Bu nedenle sağlık hizmetlerinden yararlanamadı.
Ehliyetini bile yenileyemedi
Süresi dolan ehliyetini yenilemek için sağlık raporu almak isteyen Artan, sistemde ölü göründüğü için hastaneden işlem yaptıramadı. Yaklaşık 40 ay boyunca bu sorunla mücadele etti.
Beklediği telefon geldi
Uzun süren girişimlerin ardından Sağlık Bakanlığı kayıtlarındaki hata düzeltildi. Yetkililerin kendisini arayarak sistemde artık “yaşıyor” olarak göründüğünü bildirmesiyle mağduriyeti sona erdi.
İlk işi hastane randevusu almak oldu
Sistemin düzeltilmesinin ardından büyük mutluluk yaşayan Ahmet Artan, ilk olarak hastane randevusu aldığını belirtti. Sağlık raporunu alarak ehliyetini yenileyeceğini ifade etti.
“10 Temmuz benim ikinci doğum günüm”
Normal doğum gününün 23 Ocak olduğunu söyleyen Artan, sistemin düzeltildiği 10 Temmuz tarihini ise “ikinci doğum günü” olarak ilan etti
Bu süreçte destek veren herkese teşekkür eden Artan, “Artık ben de herkes gibi devletin tüm hizmetlerinden yararlanabiliyorum.” dedi.