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Kaynak: İHA

Resmi Gazete’de yayımlanan Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararına göre, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz seçildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı’nın, Genel Kurul Kararı ile Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararına göre, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddeleri ile Geçici 27’inci maddesinin 17’nci fıkrası uyarınca boş bulunan üyelik kadrolarına seçim yapılması hususunun görüşülmesi üzerine, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz’ın Danıştay Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

YARGITAY ÜYELİĞİNE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI GÖKHAN KARAKÖSE SEÇİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse seçildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın, Genel Kurul Kararı ile Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararına göre, Yargıtay Birinci Başkanlığının 4 Yargıtay Üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren 22.05.2026 tarihli ve 21167910/4902 sayılı yazısı gereğince, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 29’uncu ve geçici 15’inci maddeleri uyarınca boş bulunan üyelik kadrosuna seçim yapılması hususu görüşülerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’nin, Yargıtay Üyeliğine seçilmesine karar verildi.