Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA

Türkiye ile Maldivler arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) için gerekli hukuki ve teknik hazırlıklar tamamlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları ile uygulamaya dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanırken, anlaşmanın 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek önemli bir adım olduğunu bildirdi.

TÜRK İHRACATÇILARINA 404 ÜRÜNDE AVANTAJ

Bakanlığın açıklamasına göre anlaşma kapsamında, mal ticaretinde pazara giriş, ticarette teknik engeller, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri ile menşe kuralları ortak bir çerçeveye bağlandı.

Anlaşmayla birlikte Türk ihracatçıları 404 tarife satırında Maldivler pazarında önemli avantaj elde edecek.

BU ÜRÜNLERDE REKABET AVANTAJI SAĞLANACAK

Vergi avantajı sağlanacak ürünler arasında;

Demir-çelik ve demir-çelikten mamuller, Alüminyum levhalar, Elektrikli aksam ve parçalar, Buzdolabı,

Klima, Televizyon, Deniz araçları, Mobilya, Plastik ürünler, Kozmetik, Çikolata, Şekerleme, Sosis gibi birçok ihracat kalemi yer alıyor.

BAZI DENİZ ÜRÜNLERİNDE VERGİ İNDİRİMİ UYGULANACAK

Anlaşma kapsamında Türkiye de Maldivler menşeli belirli deniz ürünlerini kapsayan 154 tarife satırında vergi indirimi veya vergi muafiyeti uygulayacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve Türk ihracatçılarının Maldivler pazarındaki rekabet gücünün güçlendirilmesi hedefleniyor.