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Yeni düzenlemeyle trenlerde taşınabilecek eşya ve araçlara ilişkin tanımlar genişletildi. Yönetmelikte belirtilen bazı işlem süreleri yeniden belirlenirken kurallara aykırılık halinde uygulanacak idari para cezası da 9 bin 473 TL olarak düzenlendi.

ELEKTRİKLİ SKUTERLER DE YÖNETMELİK KAPSAMINA GİRDİ

Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde gerçekleştirilen değişiklikle skuter ve elektrikli skuterler, taşınabilir araçlara ilişkin tanımlara eklendi. Bu kapsamda ilgili fıkrada bulunan “arabası,” ifadesinin ardından “skuter, elektrikli skuter,” ibarelerine yer verildi. Böylece söz konusu araçlar, demiryolu yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemenin kapsamına dahil edildi.

Aynı maddede yapılan bir diğer değişiklikle kurumsal adlandırma da güncellendi. Mevzuatta geçen “Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü” ifadesinin yerine “Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü” ibaresi getirildi.

BAZI İŞLEM SÜRELERİ 90 GÜNE İNDİRİLDİ

Düzenleme kapsamında yönetmeliğin 48'inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları ile 49'uncu maddesinde belirtilen süreler değiştirildi. İlgili hükümlerde bulunan “180 günden” ifadesi, “90 günden” şeklinde yenilendi. Böylece söz konusu süreçler için öngörülen süreler yarı yarıya azaltılmış oldu.

HER BİR AYKIRILIK İÇİN 9 BİN 473 TL CEZA UYGULANACAK

Yönetmeliğin 63'üncü maddesinin birinci fıkrası da idari yaptırımlara ilişkin yeni düzenlemeyle değiştirildi. Buna göre yönetmeliğin uygulanması sırasında veya genel denetimlerde mevzuata aykırı durumların belirlenmesi halinde her bir kusur için idari para cezası kesilebilecek.

Yeni hükümde yaptırımın dayanağı olarak 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 28/A maddesi gösterildi. Cezanın, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından uygulanacağı ve karar tutanağı düzenleneceği belirtildi. Ayrıca 6698 sayılı Kanun'un 18'inci maddesindeki hükümlerin saklı olduğu ifade edildi.

Yönetmelik değişikliği, yayımlandığı 10 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Düzenleme hükümlerinin uygulanmasından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sorumlu olacak.